Le procureur général de la CPI déclare qu’il est « absurde » d’assimiler Israël au Hamas

Dans sa première interview majeure depuis qu’il a annoncé qu’il demanderait des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a qualifié d’« absurdes » les accusations selon lesquelles il assimilait les actions d’Israël. et le groupe terroriste.

« Je ne dis pas qu’Israël, avec sa démocratie et sa Cour suprême, s’apparente au Hamas, bien sûr que non. Je ne pourrais être plus clair : Israël a parfaitement le droit de protéger sa population et de récupérer les otages. Mais personne n’a le droit de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Les moyens nous définissent », Khan dit le The Sunday Times du Royaume-Uni.

Khan a déclaré que lorsqu’un responsable israélien lui a demandé comment ils étaient censés localiser les otages, il a donné l’exemple de la Grande-Bretagne et de l’IRA (Armée républicaine irlandaise), au milieu des batailles pour l’Irlande du Nord.

« Il y a eu des tentatives pour tuer Margaret Thatcher, Airey Neave a explosé, Lord Mountbatten a explosé, il y a eu l’attaque d’Enniskillen, nous avons eu des coups aux genoux… Mais les Britanniques n’ont pas décidé de dire : « Eh bien, sur Falls Road ». [the heart of Catholic Belfast] il peut sans aucun doute y avoir des membres de l’IRA et des sympathisants républicains, alors larçons une bombe de 2 000 livres sur Falls Road. Vous ne pouvez pas faire ça », a déclaré Khan.

Le média britannique a rapporté que Khan porte avec lui un bracelet bleu imprimé « Bring Them Home », appelant au retour des otages kidnappés en Israël, ainsi qu’une plaque d’identité dédiée au plus jeune otage, Kfir Bibas.

« Cela briserait le cœur de n’importe qui », a-t-il déclaré. « Kfir n’avait que neuf mois [when he was kidnapped]. Mais il n’y a pas de monopole sur la souffrance. Il y a des bébés palestiniens qui meurent et nous ne pouvons pas avoir deux poids, deux mesures. »

Le ministre de la Défense Yoav Gallant (à gauche), le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le major-général Avi Gil lors du sauvetage des otages à Rafah, dans le sud de Gaza, le 12 février 2024 (Shin Bet)

Khan a en outre déclaré que si sa demande de mandats d’arrêt était approuvée par le tribunal, le monde aurait la responsabilité de les faire respecter.

« Si les États n’interviennent pas, les conséquences seront énormes », dit Khan. « La CPI est leur enfant – je ne suis qu’une nounou ou une aide salariée. Ils ont le choix de s’occuper de cet enfant ou d’être responsables de son abandon.

Khan a demandé des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant pour « avoir provoqué l’extermination et/ou le meurtre, ciblé délibérément des civils dans un conflit et utilisé la famine comme arme de guerre, y compris le refus de l’aide humanitaire ».

Le procureur a déclaré au Sunday Times que les accusations sont basées sur le « nombre de boulangeries ciblées » par les troupes de Tsahal à Gaza, « le fait que l’eau a été coupée, les tablettes de purification de l’eau non autorisées, les usines de dessalement non autorisées, les puits ciblés, le fait que les gens font la queue pour manger [were] ciblés, que des membres des agences humanitaires ont été tués.

L’armée israélienne maintient qu’elle n’attaque que des cibles soupçonnées d’être liées à des opérations terroristes, bien qu’elle ait reconnu des erreurs sur le champ de bataille, notamment le meurtre de sept travailleurs humanitaires dans un convoi de World Central Kitchen le mois dernier.

Une étude publiée vendredi a révélé qu’entre janvier et avril de cette année, Israël a laissé entrer à Gaza plus de nourriture qu’il n’en fallait pour répondre aux besoins de la population. L’étude a également révélé que seulement 54 pour cent des palettes transférées à Gaza ont été expédiées par l’ONU et les agences humanitaires opérant sur le territoire, ce qui pourrait soutenir l’affirmation d’Israël selon laquelle il autorisait une grande quantité d’aide à Gaza mais que le Hamas la réquisitionnait dès qu’elle arrivé.

Khan a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi « tout le monde était si choqué » par son annonce la semaine dernière concernant sa demande de mandats d’arrêt.

« Je ne cesse de répéter depuis le 7 octobre : ‘Observez-vous maintenant, ne vous plaignez pas plus tard' », a-t-il déclaré. « Donc je ne sais pas pourquoi qui que ce soit soit surpris. »

Jeremy Sharon a contribué à ce rapport.