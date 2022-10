Le procureur général de la Colombie-Britannique déclare que l’augmentation des arrestations pour lutter contre les crimes violents ne fonctionnera pas – Kelowna Capital News

D’autres arrestations sont « futiles », a déclaré le procureur général de la Colombie-Britannique alors qu’il rejetait les critiques des politiques gouvernementales sur les récidivistes et les crimes violents dans toute la province.

Murray Rankin a déclaré mardi à la législature que l’augmentation des arrestations n’est pas la réponse à la lutte contre le crime.

Sa déclaration intervient malgré un récent rapport commandé par le gouvernement citant des policiers et des agents de probation affirmant que les récidivistes “sont encouragés à continuer à commettre des délits, ce qui détériore la confiance de la communauté dans le système judiciaire”.

Le ministre a déclaré que le gouvernement néo-démocrate se concentre sur la résolution du problème des crimes violents, mais se concentrer uniquement sur l’arrestation de plus de personnes ne fonctionnera pas.

“Nous nous engageons à mettre fin au cycle de la récidive et à empêcher les gens de devenir des délinquants en premier lieu”, a déclaré Rankin. « Le simple fait d’arrêter des gens hors de la situation que nous savons va être futile. Nous devons faire tellement plus et c’est ce que nous faisons.

Il a déclaré que le gouvernement envisageait une gamme d’options pour assurer la sécurité des personnes, notamment en consultant largement les communautés, les responsables de l’application des lois et les fournisseurs de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Le chef de l’opposition libérale, Kevin Falcon, a déclaré à l’Assemblée législative que la politique actuelle du gouvernement en matière de « capture et remise en liberté », selon laquelle les récidivistes sont rapidement libérés de leur garde à vue bien qu’ils soient accusés de crimes violents, a suscité la peur chez les résidents des villes de Vancouver à Terrace.

“Des criminels enhardis par le manque d’application de ce gouvernement et quatre violentes attaques aléatoires à Vancouver chaque jour”, a-t-il déclaré.

Le propre rapport du gouvernement sur les délinquants prolifiques publié samedi dernier cite des incidents de crimes violents dans toute la Colombie-Britannique et les frustrations des agents des forces de l’ordre qui arrêtent des criminels présumés pour les voir de nouveau dans la rue.

Le rapport de l’ancien chef adjoint de la police de Vancouver, Doug LePard, et d’Amanda Butler, une criminologue spécialisée en santé mentale et en toxicomanie, fait 28 recommandations.

Le rapport indique que l’application de la loi par la police, les poursuites agressives et les peines plus longues ne résoudront pas le problème des crimes violents, mais indique également que les statistiques officielles sur la criminalité pourraient ne pas fournir une image précise des tendances de la criminalité en Colombie-Britannique.

Le rapport déclare : « À Terrace, le maire et un conseiller ont déclaré : « Les statistiques ne disent pas la vérité. La criminalité ne diminue pas. C’est le pire qu’il ait jamais été. Les gens ne signalent pas parce que ça ne sert à rien parce qu’ils sortent si vite.'”

Falcon a déclaré que le gouvernement avait le pouvoir d’ordonner aux procureurs de la Couronne de détenir davantage de personnes accusées de crimes violents, mais il n’a pas pris cette mesure.

Rankin a déclaré qu’il se rendrait à Ottawa dans les prochains jours pour rencontrer le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, afin d’aborder la question de la criminalité.

—Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Assemblée législative de la Colombie-BritanniqueCrimeDroit et justice