Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, devrait annoncer la candidature à la direction du NPD – Kelowna Capital News

David Eby – le favori perçu pour remplacer John Horgan en tant que premier ministre de la Colombie-Britannique – pourrait rejoindre officiellement la course ce soir (19 juillet).

Selon un communiqué de presse, le procureur général sera “rejoint par des amis et des collègues” pour une annonce ce soir.

Grande annonce plus tard ce soir… restez à l’écoute. – David Eby (@Dave_Eby) 19 juillet 2022

L’annonce intervient après que le NPD de la Colombie-Britannique a publié les règles de la campagne pour remplacer Horgan à la tête.

La date limite pour les candidatures à la direction du NPD est le 4 septembre. Le vote commencerait à la mi-novembre et le gagnant serait annoncé le 3 décembre. Le nouveau chef serait assermenté comme premier ministre à la mi-décembre.

Jusqu’à présent, la campagne s’annonce plus comme un couronnement qu’une course. Plusieurs ministres notables du cabinet comme Ravi Kahlon, Bowinn Ma, Selina Robinson, Melanie Mark, George Hayman et Nathan Cullen se sont déjà retirés de la course. Kahlon et Ma ont tous deux exprimé leur soutien à Eby dans leurs déclarations.

Eby lui-même a été silencieux sur ses intentions, disant seulement qu’il “aurait des conversations” avec sa famille, ses amis et ses collègues sur ce à quoi ressemblerait une candidature à la direction.

Depuis sa première élection en 2013, Eby est devenu l’un des politiciens les plus en vue de la province. Après avoir battu la première ministre de l’époque, Christy Clark, pour le siège de Vancouver Point Grey, Eby a été porte-parole du NPD en matière de logement. En 2017, Eby a été nommé procureur général et ministre responsable du logement.

Eby a dirigé l’enquête provinciale sur le blanchiment d’argent, a remanié l’ICBC et dirige la charge du NPD sur le développement de plus d’unités de logement avec services de soutien.

Son mandat de procureur général n’a pas été sans controverse. Les dirigeants municipaux se sont affrontés avec Eby au sujet de ses efforts pour affirmer l’autorité provinciale sur les décisions de zonage. Il a également fait l’objet de critiques sur la façon dont la province traite les délinquants prolifiques.

