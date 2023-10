Le procureur général de Floride demande à la Cour suprême de l’État d’intervenir sur le projet d’amendement à l’avortement

Le procureur général républicain Ashley Moody de Floride a demandé lundi à la Cour suprême de l’État de revoir le libellé d’un amendement proposé sur l’avortement qui consacrerait la pratique jusqu’à sa viabilité, selon le National Desk.

Le amendement a été soumis par Floridians Protecting Freedom (FPF) et a amassé Plus de 400 000 des 891 523 signatures nécessaires avant le 1er février pour obtenir l’amendement lors du scrutin de novembre 2024, selon au bureau national. Moody a exprimé clairement son opposition à l’amendement et a déclaré lundi au tribunal qu’elle estimait que le texte proposé par la FPF ne « satisfaisait pas aux exigences légales » pour une place sur le bulletin de vote. (EN RELATION : « Soins de santé nécessaires » : John Kirby devient fougueux tout en défendant l’importance des avortements abordables pour la sécurité nationale)

« Je soumets que l’initiative susmentionnée ne satisfait pas aux exigences légales en matière de vote », a écrit Moody. Elle a déclaré qu’elle détaillerait toutes ses objections dans un mémoire de suivi qui sera soumis prochainement, selon The National Desk.

Le résumé du vote sur l’amendement, qui sera présenté aux électeurs, indique qu’« aucune loi ne doit interdire, pénaliser, retarder ou restreindre l’avortement avant sa viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente, comme déterminé par le prestataire de soins de santé de la patiente », selon au texte. L’amendement ne modifierait pas la loi de Floride qui oblige les mineures à informer leurs parents ou tuteurs avant d’avorter.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé en avril un projet de loi interdisant les avortements dans l’État après six semaines de grossesse ou après la détection d’un battement de coeur fœtal. La loi prévoit des exceptions limitées pouvant aller jusqu’à 15 semaines en cas de viol, d’inceste, de traite des êtres humains ou pour protéger la vie de la mère.

Moody avait expliqué qu’elle était résolument pro-vie, mais que ses objections au libellé de l’amendement étaient fondées uniquement sur la crainte que, dans sa forme actuelle, l’amendement « induise en erreur » les électeurs, de manière à article qu’elle a écrit pour Florida’s Voice. Elle a expliqué que le terme « viabilité » peut signifier environ 12 semaines, lorsqu’une grossesse est censée se poursuivre normalement, ou lorsqu’un enfant peut survivre en dehors de l’utérus, entre 21 et 25 semaines.

« Comme toute mère le sait, la « viabilité » a deux significations lorsqu’il s’agit de grossesse », a écrit Moody. « En ce qui concerne la viabilité, même le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, pro-choix, note les deux définitions médicales et insiste sur le fait que »[t]le concept de viabilité de [an unborn baby] est souvent déformé ou mal interprété sur la base de principes idéologiques. Cela perpétue une compréhension incorrecte et non scientifique des termes médicaux.

FPF et Moody n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

