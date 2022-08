Le procureur général de Caroline du Nord combat l’enquête sur les publicités de campagne

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le comité de campagne du procureur général de Caroline du Nord, Josh Stein, a demandé mercredi à un tribunal fédéral de bloquer l’application d’une loi sur la diffamation rarement utilisée alors que le comité fait face à d’éventuelles poursuites pénales pour une publicité politique de la dernière course de Stein.

Sous le feu des critiques pour la publicité télévisée ciblant son challenger républicain de 2020, la campagne de Stein a déposé une requête demandant à la Cour d’appel américaine du 4e circuit d’accorder une injonction préliminaire interdisant l’application de la loi.

Datant d’au moins 1931, la loi rend illégale la diffusion délibérée d’un faux « rapport désobligeant » qui pourrait nuire aux chances d’élection d’un candidat. La motion de la campagne intervient alors qu’un procureur de district du comté de Wake se prépare à constituer un grand jury dans l’affaire.

La motion demandait instamment que le procureur de district soit empêché d’appliquer ce que la campagne a appelé “une loi sur la diffamation pénale trop large et mal adaptée” pendant que le tribunal évalue si elle viole le droit à la liberté d’expression du premier amendement.

Pris entre ses perspectives politiques et son devoir de défendre la loi de l’État, le procureur général démocrate et candidat potentiel au poste de gouverneur de 2024 se retrouve à lutter contre l’application d’une loi pénale qu’il est censé défendre – une loi qu’un ancien opposant politique a accusé sa propre campagne d’avoir enfreint.

Le rival du GOP de Stein en 2020 – le procureur du district du comté de Forsyth, Jim O’Neill – a cité la loi dans une plainte auprès du conseil des élections de l’État de Caroline du Nord, incitant le bureau du procureur du district du comté de Wake, Lorrin Freeman, à enquêter même après que le conseil des élections a abandonné l’affaire contre Stein. comité de campagne en 2021.

“Le procureur de district du comté de Wake, en Caroline du Nord, menace d’appliquer une loi sur la diffamation pénale d’une manière qui restreint le débat public et porte atteinte à l’intégrité du processus démocratique en Caroline du Nord”, a écrit l’avocat de campagne de Stein, Pressly Millen.

La campagne O’Neill a soutenu que la publicité de Stein, qui accusait le républicain d’avoir laissé plus d’un millier de kits de viol non testés, était diffamatoire parce que la police plutôt que les procureurs sont responsables des tests de kits de viol.

Le délit pour violation de la loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 60 jours de prison avec des amendes, mais quelqu’un avec un casier judiciaire par ailleurs vierge éviterait de purger sa peine s’il était reconnu coupable.

Stein a également déposé mercredi une requête en urgence demandant à la cour d’appel de statuer sur l’affaire d’ici vendredi “parce que la procédure devant le grand jury est imminente”.

Ses dernières actions en justice font suite au refus lundi de la juge de district américaine Catherine Eagles d’annuler la loi alors que la campagne Stein et d’autres plaignants cherchent à annuler la loi.

Eagles affirme que la loi est constitutionnellement autorisée car elle “criminalise les faux discours diffamatoires à l’encontre de fonctionnaires tenus avec une réelle malveillance” et laisse suffisamment de “répit” pour un discours protégé.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press