Le procureur général de Californie déclare que la Floride est responsable du transport de migrants vers Sacramento

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le procureur général de Californie a déclaré que l’État de Floride semble avoir pris des dispositions pour qu’un groupe de migrants sud-américains soit déposé devant une église de Sacramento.

« Bien que cela fasse toujours l’objet d’une enquête, nous pouvons confirmer que ces personnes étaient en possession de documents censés provenir du gouvernement de l’État de Floride », a déclaré Bonta dans un communiqué samedi soir.

Les documents indiquent que les migrants ont été transportés dans le cadre d’un programme géré par la Division de la gestion des urgences de Floride et exécuté par l’entrepreneur Vertol Systems Co., a déclaré Tara Gallegos, porte-parole de Bonta. La Floride a payé au même entrepreneur 1,56 million de dollars l’année dernière pour transporter des migrants du Texas à Martha’s Vineyard, Massachusetts, et pour un éventuel deuxième vol vers le Delaware qui n’a jamais eu lieu.

Les 16 migrants arrivés à Sacramento vendredi sont originaires de Colombie et du Venezuela. Ils sont entrés aux États-Unis par le Texas. Ils ont été transportés au Nouveau-Mexique puis transportés par avion charter vers la capitale californienne, où ils ont ensuite été déposés devant le diocèse catholique romain de Sacramento, ont indiqué des responsables californiens.

Ils ont été approchés à l’extérieur d’un centre de migrants à El Paso, au Texas, par des personnes qui leur ont proposé des emplois et une aide au voyage, a déclaré Eddie Carmona de PICO California, un groupe confessionnel aidant les migrants. Ils ne savaient pas qu’ils étaient emmenés à Sacramento et sont arrivés avec peu d’effets personnels, a-t-il déclaré.

Vertol Systems Co. et la Florida Division of Emergency Management n’ont pas immédiatement répondu dimanche aux courriels sollicitant des commentaires.

Bonta a déclaré qu’il évaluait si des violations du droit civil ou pénal avaient eu lieu.

« Pendant que nous continuons à collecter des preuves, je tiens à le dire très clairement : l’enlèvement sanctionné par l’État n’est pas un choix de politique publique, c’est immoral et dégoûtant », a déclaré Bonta dans un communiqué.

The Associated Press