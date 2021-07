Le procureur général de Biden, Garland, ordonne l’ARRÊT des exécutions fédérales après un recours record à la peine capitale sous Trump

Les exécutions fédérales seront interrompues pendant que le ministère de la Justice réexaminera leur nécessité et leur utilisation après qu’un nombre record de personnes ont été exécutées sous l’administration Trump.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé qu’il imposait un moratoire sur les exécutions fédérales à partir de jeudi soir, affirmant que le département réexaminerait ses politiques et procédures.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice examinerait les processus d’exécution fédérale sous l’administration Trump Crédit : EPA

La présidence de Trump a enregistré un record de 13 exécutions en six mois Crédit : AP

« Le ministère de la Justice doit veiller à ce que chacun dans le système fédéral de justice pénale bénéficie non seulement des droits garantis par la Constitution et les lois des États-Unis, mais soit également traité de manière équitable et humaine », a déclaré Garland. « Cette obligation a une force spéciale dans les cas de peine capitale. »

Garland faisait référence aux procédures mises en place par l’ancien procureur général William Barr.

Le ministère de la Justice, opérant sous Barr pendant l’administration Trump, a enregistré une exécution record de 13 personnes en six mois.

Une poursuite fédérale a été déposée récemment concernant les protocoles mis en place par Barr, notamment le risque de douleur et de souffrance associé au médicament utilisé pour l’injection létale : le pentobarbital.

Il y a des divergences dans les exécutions, comme la façon dont les témoins prétendent que Dustin Higgs frissonnait lorsqu’il recevait une injection mortelle

Joe Biden a déclaré qu’il travaillait pour arrêter les exécutions fédérales Crédit : AP

L’administration Trump marque la première fois en 17 ans qu’une personne meurt par exécution fédérale.

Aucun autre président n’avait supervisé autant d’exécutions en 120 ans.

L’exécution la plus tristement célèbre sous Trump était Dustin Higgs, qui a été tué moins d’une semaine avant que Trump ne quitte ses fonctions.

La préoccupation majeure des enquêteurs se situe entre les récits séparés des bourreaux et des témoins.

Les bourreaux des 13 détenus tués ont comparé l’injection létale à l’endormissement et à un léger ronflement.

Cependant, des reportages dans les médias et d’autres témoins ont raconté comment les estomacs des détenus ont roulé, tremblé et tremblé à cause de l’injection, y compris Higgs qui a été exécuté dans l’Indiana.

Le Federal Bureau of Prisons a refusé de commenter la façon dont il a obtenu du pentobarbital pour effectuer des injections létales.

Joe Biden lui-même a déclaré qu’il s’opposait à la peine de mort et travaillait à la mise en œuvre d’une politique visant à arrêter les exécutions pendant son mandat.