Le procureur général américain William Barr au Capitole américain le 9 novembre à Washington, DC. | Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

Il partira le 23 décembre.

Le procureur général Bill Barr démissionne, le président Donald Trump annoncé sur Twitter lundi soir. Son dernier jour sera le 23 décembre.

Barr a été l’un des alliés les plus fidèles de Trump, notamment pour sa critique ouverte de l’enquête sur la Russie de 2016 et pour être allé jusqu’à lancer une enquête sur les origines de cette enquête.

Mais les relations de Barr avec le président étaient devenues tendues ces dernières semaines en raison du refus du procureur général de soutenir les allégations de Trump de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. Barr, contredisant Trump, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait aucune preuve de «fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors des élections». Barr aurait dit à des associés ces dernières semaines qu’il envisageait de démissionner de son poste avant le jour de l’inauguration.

Il n’est pas tout à fait clair s’il s’agissait de la décision de Barr, étant donné que le procureur général était clairement tombé en disgrâce auprès du président. La semaine dernière, Trump a retweeté un message appelant au licenciement de Barr. Trump a également ajouté son propre commentaire: «Une grosse déception! »

Lundi, avant l’annonce du départ de Barr, un journaliste a demandé Kayleigh McEnany, attachée de presse de la Maison Blanche, à propos des frictions entre Barr et Trump. «Ouais, tu sais qu’il y a une frustration évidente», a-t-elle répondu. « Je vais en rester là. »

Trump, en annonçant la démission de Barr lundi soir, m’a dit dans un tweet: « Notre relation a été très bonne, il a fait un travail remarquable! »

Trump a ajouté: «Selon la lettre, Bill partira juste avant Noël pour passer les vacances avec sa famille … Le sous-procureur général Jeff Rosen, une personne exceptionnelle, deviendra procureur général par intérim. Le très respecté Richard Donoghue assumera les fonctions de sous-procureur général. Merci à tous! »

… Le sous-procureur général Jeff Rosen, une personne exceptionnelle, deviendra procureur général par intérim. Le très respecté Richard Donoghue assumera les fonctions de sous-procureur général. Merci a tous! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 décembre 2020

Le tweet de Trump comprenait la lettre de démission de Barr – et c’est vraiment quelque chose, en ce qui concerne les lettres de démission.

Dans ce document, Barr fait l’éloge du président avec effusion, affirmant qu’il est «très honoré que vous m’ayez appelé à servir à nouveau votre administration et le peuple américain en tant que procureur général».

«Je suis fier d’avoir joué un rôle dans les nombreux succès et réalisations sans précédent que vous avez accomplis pour le peuple américain», écrit Barr. Il continue:

Votre bilan est d’autant plus historique que vous l’avez accompli face à une résistance implacable et implacable. Votre discours de victoire de 2016 dans lequel vous avez tendu la main à vos adversaires et appelé à travailler ensemble pour le bénéfice du peuple américain a immédiatement été accueilli par une attaque partisane contre vous dans laquelle aucune tactique, aussi abusive et trompeuse soit-elle, n’était interdite. Le point culminant de cette campagne a été l’effort visant à paralyser, sinon à évincer, votre administration avec des accusations frénétiques et sans fondement de collusion avec la Russie.

C’est une déclaration vraiment remarquable, étant donné que Barr a été chargé de superviser la conclusion de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

Barr n’a pas caché son dégoût pour l’enquête sur la Russie et il a pris des mesures controversées qui, selon les critiques, sapent le travail de Mueller, allant de la formulation trompeuse des conclusions de Mueller dans un premier résumé à des interventions discutables dans les cas de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et de l’associé de Trump. Roger Stone, tous deux inculpés dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial. (Trump a plus tard commué la peine de Stone, et il a récemment gracié Flynn.)

Barr a également fait appel à un procureur fédéral américain, John Durham, pour ouvrir une enquête sur les origines de l’enquête de 2016 sur la Russie. Barr a depuis nommé Durham comme conseiller spécial, permettant ainsi à Durham de poursuivre son travail sous une présidence Biden.

Barr a également aidé Trump à faire avancer son programme d’autres manières, notamment sur l’immigration et sur la punition des manifestants et des villes pour le désordre lors des manifestations de cet été.

Mais tout cela n’aurait peut-être pas été suffisant pour garder Barr dans les bonnes grâces de Trump une fois que Barr a décidé de ne pas soutenir les affirmations réfutées de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Au lieu de cela, Barr est le dernier officiel à partir ou à quitter le pouvoir à quelques semaines de la présidence de Trump.