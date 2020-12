Le procureur général William Barr envisagerait de quitter son poste avant la fin de la présidence de Donald Trump le 20 janvier.

Une source a confirmé que Barr était mécontent de Trump affirmant que Barr « n’est pas quelqu’un qui prend l’intimidation et tourne l’autre joue! »

« Il n’a pas pris de décision finale », a déclaré la source.

Barr a été convoqué pour une réunion avec Trump après sa révélation mardi selon laquelle le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée

L’histoire, révélée pour la première fois par le New York Times, a déclaré qu’il n’était pas clair si la décision du procureur général de partir éventuellement avait été influencée par le refus de Trump de concéder l’élection ou par la colère de Trump face à la reconnaissance de Barr la semaine dernière, le ministère de la Justice n’a découvert aucune fraude électorale généralisée.

La semaine dernière, CNN a rapporté que Trump était frustré par Barr d’avoir dit dans une interview comment des preuves de fraude électorale avaient été trouvées.

« Il y a eu une affirmation qui constituerait une fraude systémique et qui serait celle selon laquelle les machines ont été programmées essentiellement pour fausser les résultats des élections. Et le DHS et le DOJ se sont penchés sur cela, et jusqu’à présent, nous n’avons rien vu de corroborer cela », a déclaré Barr à Associated Press, faisant référence aux allégations contre Dominion et d’autres logiciels de vote utilisés lors des élections de 2020.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi de lui demander « dans quelques semaines » s’il avait toujours confiance dans le procureur général Bill Barr

Le Times rapporte que Barr avait envisagé de quitter le département bien avant la semaine dernière après avoir apparemment terminé tout ce qu’il avait l’intention de faire au ministère de la Justice.

Mais le président continue de se plaindre en public du résultat de l’élection, notamment en alléguant sans fondement la semaine dernière que les forces de l’ordre fédérales avaient truqué l’élection contre lui.

Trump a excorié Barr lors d’un événement du bureau ovale jeudi, affirmant qu’il « n’avait rien fait » pour trouver une fraude électorale – et le président a refusé de dire s’il avait confiance en son propre procureur général.

« Demandez-moi cela dans quelques semaines à partir de maintenant », a déclaré Trump aux journalistes.

Les commentaires du président sont intervenus après que Barr a déclaré dans une interview mardi que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée, contrairement aux affirmations répétées de Trump selon lesquelles l’élection avait été « truquée ».

Il a également insisté lorsqu’on lui a demandé s’il était temps d’admettre que le DOJ n’avait pas suffisamment examiné la prétendue «fraude» pour déterminer s’il y en avait eu ou non.

« Il n’a encore rien fait », a déclaré Trump à propos de Barr. « Quand il regardera, il verra le genre de preuves que vous voyez actuellement au Sénat de Géorgie. »

« Ils passent actuellement par des auditions au Sénat et ils trouvent d’énormes volumes. Ils n’ont donc pas regardé très attentivement. Ce qui est une déception pour être honnête », a-t-il poursuivi.

Une source informée de la réunion a déclaré qu’elle était « intense », selon ABC News.

NBC News a rapporté que Trump n’avait pas exclu de renvoyer Barr, mais que « les gens autour » du président essayaient de s’assurer qu’il ne le faisait pas. Un tir serait politiquement explosif et entraînerait la possibilité d’une série d’apparitions médiatiques dommageables de Barr.

Bien que Barr n’ait pas pris de décision finale, s’il décidait de partir tôt, le sous-procureur général, Jeffrey A. Rosen, dirigerait le ministère de la Justice jusqu’à ce que le président élu Joe Biden prête serment le 20 janvier.

Une porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter. La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire.