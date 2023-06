Le procureur général américain Garland défend l’avocat spécial de Trump

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a défendu mercredi l’avocat spécial indépendant qu’il a nommé pour traiter les affaires pénales fédérales contre l’ancien président Donald Trump, le président du pays qui sera accusé de crimes fédéraux.

Garland, en réponse à la question d’un journaliste, a rejeté les allégations de certains républicains au Congrès selon lesquelles la poursuite de Trump par l’avocat spécial Jack Smith revenait à utiliser le ministère de la Justice comme une arme contre des opposants politiques.

« Comme je l’ai dit lorsque j’ai nommé M. Smith, je l’ai fait parce que cela souligne l’engagement du ministère de la Justice envers l’indépendance et la responsabilité », a déclaré Garland, répondant à des questions après un événement sans rapport avec le ministère de la Justice.

« M. Smith est un procureur de carrière chevronné. Il a réuni un groupe de procureurs et d’agents expérimentés et talentueux qui partagent son engagement envers l’intégrité et l’état de droit. Toute question à ce sujet devra être répondue par leurs dépôts devant les tribunaux. »

C’était la première fois que Garland commentait publiquement l’affaire depuis que Trump a plaidé non coupable mardi à des accusations criminelles fédérales selon lesquelles il aurait illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions et a menti aux responsables qui cherchaient à les récupérer.

Le plaidoyer de Trump devant un tribunal fédéral de Miami met en place une bataille juridique susceptible de se dérouler au cours des prochains mois alors qu’il fait campagne pour reconquérir la présidence lors des élections de novembre 2024. Il peut s’écouler un an ou plus avant qu’un procès ait lieu.

Interrogé sur le rôle qu’il a joué dans le processus d’inculpation, Garland a déclaré: