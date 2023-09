Le procureur général américain défend l’indépendance au milieu de Trump, enquête Biden

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré mercredi devant un comité du Congrès contrôlé par les Républicains qu’il dirigeait un département apolitique qui n’obéissait pas aux ordres du président.

Ceci, dans le cadre d’une réaction contre les législateurs qui ont critiqué le ministère de la Justice pour sa gestion des actes d’accusation de l’ancien président Donald Trump et du fils du président démocrate Joe Biden, Hunter Biden.

« Notre travail n’est pas de recevoir des ordres du président, du Congrès ou de qui que ce soit d’autre, sur qui ou sur quoi enquêter criminellement », a déclaré Garland au comité judiciaire de la Chambre.

« Je ne suis pas l’avocat du président. J’ajouterai que je ne suis pas le procureur du Congrès. Le ministère de la Justice travaille pour le peuple américain. »

Cette séance marquait le premier témoignage de Garland devant le Congrès depuis deux premières historiques : les accusations criminelles portées par le département contre un ancien président américain, Trump, et contre le fils adulte d’un président en exercice. Cela survient également une semaine après que la Chambre dirigée par les Républicains a lancé une enquête de destitution contre le président, liée aux relations commerciales de Hunter Biden avec l’étranger.

La Maison Blanche a rejeté cette enquête comme étant politiquement motivée et sans fondement.

Aucune interférence avec la sonde Weiss : Garland

Les républicains ont également critiqué la manière dont le ministère a géré une enquête fiscale de cinq ans sur Hunter Biden, menée par le procureur américain du Delaware, David Weiss, qui a été nommé pour cette poursuite par l’administration Trump.

Garland a récemment nommé Weiss comme conseiller spécial afin qu’il puisse continuer à enquêter sur le fils du président.

ÉCOUTEZ : Pourquoi le GOP veut destituer Biden : Brûleur avant21h43Pourquoi le GOP veut destituer Joe Biden

Garland a déclaré qu’il n’avait jamais interféré avec cette enquête. Weiss a déjà soumis des lettres au Congrès indiquant qu’il n’y a eu aucune ingérence de la part du ministère de la Justice, contredisant une affirmation d’un lanceur d’alerte de l’IRS qui a travaillé sur l’enquête Hunter Biden et affirmant que le ministère avait empêché Weiss de poursuivre des accusations fiscales plus graves.

Le témoignage du lanceur d’alerte a également été contesté par deux agents du FBI lors de la même réunion fin 2022, qui ont déclaré aux législateurs qu’ils ne se souvenaient pas que Weiss ait dit cela.

Le bureau de Weiss a inculpé ce mois-ci Hunter Biden de trois chefs d’accusation liés à l’achat et à la possession d’une arme à feu alors qu’il consommait des drogues illégales. Hunter Biden compte plaider non coupable.

« La solution est là », a déclaré mercredi le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, qualifiant l’acte d’accusation de « sauver la face » après l’échec de ce qu’il a qualifié de « sweetheart deal » de Biden.

Le démocrate le plus haut placé au sein du comité, Jerry Nadler, a accusé les républicains de gaspiller « d’innombrables dollars des contribuables » dans des enquêtes sur Biden « afin de trouver des preuves d’une destitution absurde ».

Concernant l’accusation spécifique d’arme à feu, Nadler a contesté l’idée d’un traitement préférentiel pour Hunter Biden, citant des statistiques montrant que ce traitement est rarement poursuivi.

« Un nombre stupéfiant de menaces »

Garland a défendu mercredi les procureurs de carrière du ministère, qui ont parfois été menacés pour avoir fait leur travail.

« Nous avons reçu un nombre stupéfiant de menaces contre des fonctionnaires ces dernières années », a-t-il déclaré.

« Lorsqu’ils sont pointés du doigt, cela peut conduire à des menaces de violence et à de véritables violences », a ajouté Garland, faisant référence à un attaque armée contre un bureau du FBI l’année dernière peu de temps après que la propriété de Trump en Floride ait fait l’objet d’un mandat de perquisition. « Nous ne devons pas permettre que cela se produise dans ce pays ».

REGARDER l Décomposition des 4 actes d’accusation criminels de Trump : Les actes d’accusation de Trump expliqués : pourquoi la Géorgie l’accuse comme un « chef de la mafia » | À propos de ça L’ancien président américain Donald Trump fait face à des accusations criminelles pour la quatrième fois, après qu’un grand jury de Géorgie a publié un acte d’accusation sans équivoque l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden et de diriger une « entreprise criminelle ». Andrew Chang explique toutes les accusations et pourquoi les dernières sont si importantes.

Le conseiller spécial Jack Smith, nommé par Garland l’automne dernier, a obtenu à deux reprises des inculpations contre Trump pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés et pour ses prétendus efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a plaidé non coupable de ces accusations et de deux autres actes d’accusation criminels contre lesquels il fait face à New York et en Géorgie, totalisant 91 chefs d’accusation.

Il a qualifié les poursuites d’« actes d’accusation politiques contre Biden », notamment dimanche dans une interview accordée à la chaîne NBC. Rencontrer la presse.

Interrogé, Garland a réfuté cette idée.

« Personne ne m’a demandé d’inculper, et dans ce cas, la décision d’inculper a été prise par le procureur spécial », a déclaré Garland.

Trump a attaqué verbalement à plusieurs reprises Smith, des témoins potentiels et la juge de district américaine Tanya Chutkan, qui préside l’affaire de subversion électorale, affirmant que les poursuites auxquelles il fait face étaient politiquement motivées.