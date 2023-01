Le procureur fédéral examine des documents classifiés trouvés dans l’ancien bureau de Biden

Un “petit nombre” de documents gouvernementaux marqués comme classifiés ont été trouvés cet automne par les avocats du président Joe Biden dans un placard fermé à clé dans un Washington, DC, bureau du groupe de réflexion utilisé par Biden lorsqu’il était un simple citoyen, a déclaré lundi son avocat.

Le ministère de la Justice et la National Archives and Records Administration examinent les circonstances entourant les documents, selon une déclaration de Richard Sauber, avocat spécial de Biden.

Sauber a déclaré que les documents semblaient provenir de l’administration Obama, au cours de laquelle Biden était vice-président.

Les documents, a déclaré Sauber, ont été trouvés au Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement le 2 novembre.

C’était près de trois mois après que des agents du FBI ont perquisitionné la résidence en Floride de l’ancien président Donald Trump et saisi plus de 100 documents gouvernementaux classifiés et des centaines d’autres documents qui, selon les procureurs fédéraux, appartiennent au gouvernement américain.

Trump fait l’objet d’une enquête criminelle du DOJ pour son retrait des dossiers de la Maison Blanche en janvier 2021.

Selon la loi, les documents gouvernementaux doivent être remis aux Archives nationales lorsqu’un président ou des fonctionnaires de leur administration quittent leurs fonctions.

La déclaration de Sauber a été publiée après Nouvelles de la SCB a signalé pour la première fois la découverte des enregistrements au Penn Biden Center.

Une source proche de la situation a déclaré à NBC News que le procureur général Merrick Garland avait demandé au procureur américain du district nord de l’Illinois, John Lausch, d’examiner comment des documents classifiés se sont retrouvés au Penn Biden Center.

Cette tâche a été intentionnellement confiée à Lausch, qui a été nommé au bureau du procureur par la personne nommée par Trump, pour éviter tout conflit d’intérêts, a déclaré la source à NBC.

Lundi soir, Trump a écrit, dans un article sur son site de médias sociaux : “Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ?”

“Ces documents n’ont certainement pas été déclassifiés”, a écrit Trump.

Il a affirmé sans preuve qu’il avait déclassifié des dossiers trouvés dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Même si Trump avait déclassifié les dossiers qui avaient des marques classifiées, il pourrait toujours faire face à des poursuites pénales si le DOJ découvre qu’il a probablement enfreint la loi en supprimant tous les dossiers de la Maison Blanche et en faisant obstacle aux efforts pour les récupérer.

Biden, lors d’une apparition dans l’émission d’information de CBS “60 Minutes” en septembre, avait exprimé sa consternation face à une photo du FBI montrant certains des documents gouvernementaux trouvés à Mar-a-Lago.

“Comment cela pourrait-il arriver? Comment quelqu’un pourrait-il être aussi irresponsable?” Biden a demandé. « Totalement irresponsable.

La déclaration de Sauber concernant les documents de Biden lundi, qui a été fournie par la Maison Blanche, a déclaré: “Les documents ont été découverts lorsque les avocats personnels du président emballaient des dossiers dans un placard verrouillé pour se préparer à quitter les bureaux du” centre “.