Le procureur fédéral du Massachusetts va démissionner suite à un scandale éthique

La plus haute procureure fédérale du Massachusetts remettra sa démission d’ici la fin de la semaine au président Joe Biden, a déclaré mercredi son avocat, après avoir condamné un responsable rapports a constaté qu’elle avait commis une faute déontologique grave.

Le chien de garde interne du ministère de la Justice a lancé une enquête l’année dernière après que l’avocate américaine du Massachusetts Rachael Rollins a assisté à une collecte de fonds démocrate en juillet dernier avec la première dame Jill Biden, malgré les conseils selon lesquels cela violerait les directives éthiques.

« Nous avons constaté que la conduite de Rollins décrite tout au long de ce rapport violait les réglementations fédérales, de nombreuses politiques du DOJ, son accord d’éthique et la loi applicable, et était bien en deçà des normes de professionnalisme et de jugement que le Département devrait attendre de tout employé, et encore moins d’un avocat américain. « , a déclaré le bureau de l’inspecteur général du DOJ dans son rapport.

Ce rapport de 161 pages a révélé que Rollins, qui a été nommée procureur fédéral de son État par le président Biden, a utilisé sa position officielle pour essayer d’aider l’effort électoral d’un collègue démocrate pour le poste de procureur du comté de Suffolk.

Rollins a donné aux journalistes des informations non publiques et sensibles du DOJ « pour donner l’impression publiquement, avant les élections primaires, que le DOJ enquêtait ou allait enquêter sur (son adversaire) pour corruption publique », selon le bureau de l’IG.

Le rapport a révélé que Rollins avait menti sous serment au sujet de cet effort lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par les enquêteurs.

« Rollins n’a admis être la source que lors d’un témoignage ultérieur après que Rollins ait produit des SMS pertinents, ce qui a définitivement montré que Rollins avait effectivement été une source pour le journaliste et lui avait divulgué le mémorandum de récusation interne du DOJ cité dans l’article », indique le rapport. .