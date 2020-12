Des gens se rassemblent après une attaque de Boko Haram près de la ville de Maiduguri

Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé l’ouverture d’une enquête officielle sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité au Nigéria.

Il fait suite à une enquête de dix ans sur les violences dans le nord-est impliquant des militants de Boko Haram.

Le procureur Fatou Bensouda a déclaré que la grande majorité des crimes étaient commis par des « acteurs non étatiques », mais que les forces de sécurité nigérianes avaient également besoin d’enquêter.

Le conflit a tué plus de 30 000 personnes et déplacé plus de 2 millions de personnes.

L’examen préliminaire de la CPI, qui a lui-même commencé en 2010, a maintenant conclu que «les critères pour ouvrir une enquête sur la situation au Nigéria étaient remplis».

Amnesty International s’est félicitée de la «décision décisive» qui rapprocherait son «appel à la justice pour les victimes».

Qu’a dit le procureur?

Mme Bensouda a énuméré une longue liste d’actes prétendument commis par Boko Haram qui constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

Plus précisément, ils comprennent le meurtre, le viol, l’esclavage sexuel, la torture, la persécution, la prise d’otages et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des groupes armés.

Elle a déclaré que si «la grande majorité de la criminalité dans la situation est imputable à des acteurs non étatiques», il y avait «des motifs raisonnables de croire que des membres des Forces de sécurité nigérianes (NSF)» avaient commis des crimes.

Ils comprennent le meurtre, le viol, la torture, le transfert forcé de population et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées.

Fatou Bensouda a déclaré qu’elle avait donné aux autorités nigérianes suffisamment de temps pour engager leurs propres poursuites

Mme Bensouda a déclaré qu’elle était convaincue que ces crimes devaient être poursuivis dans le cadre du système judiciaire nigérian mais, bien que des efforts aient été faits, ils n’avaient pas poursuivi les suspects qui, selon elle, devraient être jugés.

Elle a appelé à un soutien financier pour son bureau de la part des partenaires nigérians et de financement de la CPI.

Le directeur de la recherche et du plaidoyer d’Amnesty International a déclaré que la décision du procureur était « le premier pas significatif vers la justice que nous ayons vu pour les victimes de crimes atroces commis par toutes les parties au conflit dans le nord-est du Nigéria ».

Qui sont les militants de Boko Haram?

Les militants se battent depuis plus d’une décennie pour renverser le gouvernement nigérian et créer un État islamique.

Boko Haram promeut une version de l’Islam, qui rend «haram», ou interdit, pour les musulmans de prendre part à toute activité politique ou sociale associée à la société occidentale.

Le groupe a d’abord gagné du terrain dans le nord du Nigéria, mais en 2015, une coalition régionale impliquant également le Tchad, le Niger et le Cameroun avait repris la plupart des zones sous son contrôle.

Le gouvernement nigérian a affirmé à plusieurs reprises que les groupes militants islamistes avaient été techniquement vaincus, mais Boko Haram a intensifié ses attaques ces derniers mois.

Que fait la CPI?

La Cour pénale internationale de La Haye fait partie du système judiciaire mondial depuis 2002. Elle a été établie en vertu du Statut de Rome, qui a été ratifié par 123 pays, bien que les États-Unis soient un absent notable.

Il essaie de traduire en justice les responsables des pires crimes – génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre – et a une compétence mondiale.

Le procureur ouvre une enquête si une affaire est renvoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par un État ratifiant. Les juges de la CPI doivent alors se prononcer sur une enquête approfondie.

Près de 50 personnes ont été inculpées, mais le tribunal a été accusé de partialité anti-africaine. Parmi les personnes inculpées figurent l’ex-président soudanais Omar el-Béchir, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et le président ivoirien Laurent Gbagbo.