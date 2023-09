Le procureur et le défenseur public du comté de Kendall plaident auprès du conseil du comté pour plus de personnel – Shaw Local

Les plus hauts responsables juridiques du comté de Kendall ont décrit aux responsables du comté une situation désastreuse en matière de personnel dans les palais de justice, citant une charge de travail croissante, des journées de travail constantes de 12 heures et un épuisement général du personnel.

Le procureur de l’État Eric Weis et la défenseuse publique Victoria Chuffo demandent quatre membres du personnel supplémentaires pour alléger la charge de travail de leurs bureaux.

Flanqués du juge en chef du 23e circuit, Robert Pilmer, lors d’une réunion du comité des finances du conseil du comté le jeudi 15 juillet à Yorkville, Weis et Chuffo ont mis en garde contre un roulement de personnel et des poursuites si le conseil ne parvient pas à financer les nouveaux membres du personnel.

« Je ne peux pas laisser ces gens travailler pendant 12 heures et m’attendre à ce qu’ils y restent », a déclaré Weis à propos de son équipe. « Nous avons maintenu du mieux que nous pouvions les chiffres dont nous disposions depuis très, très, très longtemps. »

Weis a demandé au comité des finances d’envisager de financer un procureur adjoint supplémentaire et un parajuriste, avec des salaires annuels de 85 000 $ et 50 000 $, respectivement. Le procureur de l’État n’a pas augmenté ses effectifs depuis huit ans, a déclaré Weis, la division pénale à elle seule n’ayant pas augmenté ses effectifs depuis avant 2010.

« Je ne suis jamais venu au conseil du comté pour demander de l’argent au cours de l’année pour quoi que ce soit », a déclaré Weis. «Je n’ai jamais dépassé mon budget. Je n’ai jamais demandé de fonds supplémentaires.

Au bureau du défenseur public, deux avocats partiront dans les semaines à venir, dont la première adjointe Courtney Transier, qui travaille au bureau depuis 15 ans.

« En gros, elle est épuisée », a déclaré Chuffo, disant la même chose de l’autre avocat adjoint sortant.

Doté d’une équipe de cinq personnes, le bureau n’a pas ajouté de nouveaux postes depuis 2014, bien que sa charge de travail augmente chaque année, a déclaré Chuffo.

Le défenseur public du comté a ajouté que la gestion des délits et des affaires de mineurs reste la plus grande charge de son bureau. Les avocats de l’unité des délits routiers traitaient environ 200 dossiers par mois. Chuffo a déclaré que ce nombre mensuel se situe désormais entre 500 et 600.

« Dans le monde du défenseur public, la nouvelle circule rapidement dans chaque comté », a déclaré Chuffo. « Ils connaissent ma charge de travail, donc je ne reçois pas de personnes qui cherchent à venir d’autres comtés. »

Pire encore, Chuffo a déclaré que si la relève du personnel n’intervenait pas bientôt, le bureau du défenseur public pourrait courir le risque d’être poursuivi en justice pour assistance inefficace du conseil et faute professionnelle.

« Il n’est tout simplement pas possible pour chaque avocat de consacrer peut-être une demi-heure ou 45 minutes à une affaire », a déclaré Chuffo. « C’est difficile et c’est pourquoi les gens partent. »

Bien que le président du comité des finances, Matt Kellogg, ait voulu examiner les chiffres avant d’envoyer le point au reste du conseil du comté pour discussion, les deux autres membres du comité présents, Brian DeBolt et Scott Gengler, ont insisté pour accélérer la dotation en personnel juridique de leurs collègues.

Il est particulièrement important pour les responsables du comté d’obtenir un examen juridique pour dépenser 25 millions de dollars en mesures de relance fédérales qui doivent être conformes à la lettre de la loi.

« Je n’ai personne d’autre à vous envoyer », a déclaré Weis aux responsables du comté à propos de l’examen juridique du plan de relance. « Si cela signifie que vous ne pouvez pas prêter de l’argent pendant un certain temps… . Les prêts ne sont pas aussi importants pour moi que le violeur, le meurtrier, la violence domestique, le conducteur ivre.

Cependant, les fonds de relance sont directement liés au manque de personnel au palais de justice. Les gouvernements locaux sont autorisés à allouer des fonds pour gérer les arriérés de dossiers causés par la pandémie de COVID-19, un point que Weis n’a pas hésité à mentionner.

« Compte tenu des circonstances uniques d’une pandémie mondiale et de certaines opportunités de financement qui pourraient être possibles, est-ce que j’aimerais frapper pendant que le fer est chaud ? Absolument », a déclaré Weis.