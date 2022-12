Le procureur en chef de l’Iran et des personnalités militaires clés sanctionnées par le Trésor pour la répression des manifestations

Le département du Trésor a annoncé mercredi des sanctions contre le haut responsable iranien chargé de poursuivre les manifestants et les principales personnalités militaires qui ont réprimé les manifestations ces derniers mois.

L’Iran a été secoué par des manifestations de masse contre la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée après avoir été placée en garde à vue par la soi-disant police des mœurs du régime pour ne pas avoir porté le hijab.

Les sanctions annoncées mercredi incluent le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri, qui a publié fin septembre une directive demandant aux tribunaux de prononcer des peines sévères contre les manifestants.

Deux responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et deux hauts responsables des Forces de résistance Basij iraniennes, une force paramilitaire contrôlée par le CGRI, ont également été sanctionnés.

LA SŒUR DU CHEF SUPRÊME DE L’IRAN CONDAMNE SON RÈGLE ET APPELLE LES GARDES RÉVOLUTIONNAIRES À « DÉPOSER LEURS ARMES »

“Nous dénonçons l’intensification du recours à la violence par le régime iranien contre son propre peuple qui défend ses droits humains”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, dans un communiqué.

Près de 500 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations il y a environ deux mois et plus de 18 000 ont été détenues par les autorités, selon Human Rights Activists in Iran, une organisation qui suit les manifestations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deux prisonniers ont déjà été exécutés. Majidreza Rahnavard, accusé d’avoir mortellement poignardé deux membres d’une force paramilitaire, a été publiquement pendu à une grue de chantier au début du mois à Masshad. Un autre prisonnier, Mohsen Shekari, a été exécuté le 8 décembre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.