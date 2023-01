Le procureur du Nouveau-Mexique se concentre sur les droits civils des enfants

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le principal procureur du Nouveau-Mexique veut entamer une conversation avec les législateurs et le gouverneur dans l’espoir de tracer une nouvelle voie pour un État assiégé par des crimes violents, de mauvais résultats scolaires et des classements de protection de l’enfance toujours lamentables.

Le procureur général Raúl Torrez, qui a pris ses fonctions le 1er janvier après avoir été procureur de district dans le district judiciaire le plus fréquenté du Nouveau-Mexique, souhaite se concentrer sur les droits civils des enfants en leur fournissant une représentation légale.

Le démocrate dit que le Nouveau-Mexique est hors des charts en matière d’abus et de négligence – et la création d’une unité spéciale au sein du bureau du procureur général pourrait aider à inverser la tendance lorsqu’il s’agit de lutter contre les expériences négatives de l’enfance qui aboutissent souvent à ce que les jeunes se retrouvent dans le criminel le système judiciaire.

Torrez a décrit les priorités de son administration et de la session législative qui commence mardi dans une récente interview avec l’Associated Press.

Tout en reconnaissant la série de projets de loi sur la sécurité publique, la réforme de la caution et le contrôle des armes à feu qui seront présentés par les législateurs, il a déclaré qu’il souhaitait que l’accent soit davantage mis sur le rôle que le bien-être des enfants joue dans les problèmes de l’État.

Torrez a travaillé sur l’un des cas de maltraitance d’enfants les plus médiatisés de l’État alors qu’il exerçait dans le privé et a souvent été interrogé en tant que procureur de district sur la source du crime d’Albuquerque et des problèmes de sécurité publique.

Il a dit qu’on parlait beaucoup de drogues et d’armes à feu, mais il pense que cela revient à ce qui se passe lorsque des enfants se retrouvent dans des foyers dangereux ou déstabilisés ou ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin en classe.

« Les personnes que nous essayons de détenir aujourd’hui sont généralement des enfants qui ont été abandonnés par le système il y a 15 ou 20 ans. C’est là qu’ils finissent », a-t-il déclaré. «Et donc, ce que j’essaie de faire maintenant, c’est de déplacer l’objectif et de me concentrer non pas sur la sécurité publique, mais plus en amont pour voir s’il existe un moyen pour nous d’empêcher les gens d’entrer en contact avec le système de justice pénale dans le première place.”

Les défenseurs qui font pression depuis des années pour des réformes de la protection de l’enfance au Nouveau-Mexique sont enthousiasmés par les perspectives. Certains la décrivent comme une «crise de santé publique», citant des recherches scientifiques qui montrent que la maltraitance, la négligence et d’autres expériences néfastes sont connues pour avoir des résultats négatifs plus tard dans la vie.

Le Nouveau-Mexique rejoindrait la Californie et d’autres États qui ont des bureaux spéciaux axés sur les droits des enfants ou des comités de surveillance indépendants qui surveillent les agences de protection de l’enfance.

La Virginie-Occidentale, par exemple, a un bureau dédié à la stabilité de l’éducation pour les jeunes adoptifs et la justice pour mineurs et plus d’une douzaine d’autres législatures d’État ont adopté des projets de loi en 2022 pour établir des conseils consultatifs, des conseils et des comités d’étude axés sur la rationalisation des services à l’enfance et la responsabilité.

Au Nouveau-Mexique, le Département des enfants, de la jeunesse et des familles a connu un roulement sous l’administration de la gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham et l’actuelle secrétaire – la juge à la retraite de la Cour suprême Barbara Vigil – s’est engagée à apporter des changements.

L’agence a été critiquée non seulement pour avoir retiré les enfants de leur foyer plus rapidement qu’ils n’auraient dû, mais aussi pour ne pas les avoir pris en charge lorsque des abus étaient suspectés, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires.

Maralyn Beck, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif New Mexico Child First Network, a décrit le système comme étant défectueux et a déclaré qu’elle était encouragée par l’attention portée par le procureur général à la question.

« Des solutions existent », dit-elle. “Nous devons prioriser cela comme une véritable crise qui doit être résolue tout en comprenant que nous n’avons pas à réinventer la roue.”

Veronica Montano-Pilch, directrice exécutive de New Mexico Kids Matter, a déclaré que son organisation comptait environ 500 bénévoles nommés par le tribunal dans tout l’État qui s’occupent des enfants pendant que leurs cas fonctionnent dans le système et travailler avec le bureau de Torrez aiderait.

“Dites qu’il y a une chute d’eau et si vous êtes au fond et que vous ne faites que retirer les gens, à quoi cela sert-il?” dit Montano-Pilch. “Ils sont déjà mouillés, ils se noient déjà.”

Le Nouveau-Mexique se classe constamment parmi les pires aux États-Unis en ce qui concerne les facteurs de bien-être des enfants. Le dernier rapport de la Fondation Annie E. Casey montre qu’un enfant sur quatre au Nouveau-Mexique vit dans la pauvreté et plus d’un tiers ont des parents sans emploi sûr. Le Nouveau-Mexique a également le taux d’enfants souffrant d’expériences indésirables le plus élevé du pays, selon des études nationales et les principaux responsables de la santé de l’État.

La législation visant à résoudre les problèmes n’est pas nouvelle. L’année dernière, les législateurs ont approuvé une mesure créant un nouveau bureau qui fournirait une représentation légale à certains enfants, parents et tuteurs dont les enfants risquent d’être placés sous la garde de l’État.

Cependant, un projet de loi qui aurait créé un poste de surveillance de l’ombudsman a été bloqué au Sénat de l’État l’année dernière.

Le procureur général a déclaré qu’il pensait que le niveau de frustration avait atteint un point où les gens étaient prêts à changer.

“Ils en ont assez de voir des institutions brisées”, a-t-il déclaré. « Ils en ont assez de voir ces enfants mis en danger et nous avons la capacité de faire quelque chose. D’autres États ont mis en place ce type de systèmes et je pense que nous sommes prêts pour cela ici au Nouveau-Mexique.

Susan Montoya Bryan, Associated Press