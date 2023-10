Le procureur du district de Géorgie n’inculpera pas la police qui a tué un militant de « Cop City »

Aucune accusation criminelle ne sera portée contre les patrouilleurs de l’État de Géorgie qui ont abattu un manifestant environnemental sur le site d’un immense nouveau centre de formation à la sécurité publique destiné aux forces de l’ordre et à d’autres personnes dans la région d’Atlanta, connue sous le nom de « Cop City ».

Le procureur intérimaire a fait cette annonce vendredi, près de neuf mois après que Manuel Paez Terán, surnommé Tortuguita, 26 ans, ait été tué en janvier lors de manifestations contre le projet.

Ils faisaient partie des dizaines de militants campés dans un parc public à la mi-janvier pour protester contre le centre de formation de la police et des pompiers, d’une valeur de 90 millions de dollars, prévu dans une partie de la forêt de South River à moins d’un mile de là, lorsque les forces de l’ordre ont ouvert le feu.

C’était la première fois dans l’histoire des États-Unis que la police tuait un militant écologiste alors qu’il manifestait.

Le procureur du circuit judiciaire de Stone Mountain, George Christian, a annoncé sa décision de ne pas porter plainte dans un communiqué de presse. Il a été nommé pour examiner le dossier du bureau d’enquête de Géorgie sur la fusillade de Paez Terán le 18 janvier après que la procureure du comté de DeKalb, Sherry Boston, se soit récusée de l’affaire.

Le recours à la force meurtrière par les soldats de l’État géorgien qui ont abattu le militant était « objectivement raisonnable » et, par conséquent, aucune accusation ne sera retenue contre eux, a déclaré le procureur.

RUPTURE : Aucune accusation criminelle ne doit être déposée contre les soldats de l’État de Géorgie qui ont abattu Manuel « Tortuguita » Teran, selon le procureur du circuit judiciaire de Stone Mountain, George Christian. @ajc pic.twitter.com/wTtl0TQ6XM – Jozsef Papp (@JozsefPapp_) 6 octobre 2023

Les opposants à Cop City occupaient une étendue de forêt de 85 acres en cours d’aménagement pour l’immense installation où Paez Terán a été tué.

Les policiers de l’État faisaient partie d’une « opération de répression » sur le site. Lorsque le militant a refusé de sortir d’une tente, les soldats ont tiré avec un lanceur de boules de poivre et Paez Terán a répondu en tirant quatre fois avec une arme de poing à travers la tente, touchant et blessant grièvement un soldat, a indiqué vendredi le communiqué de Christian. Six soldats ont riposté, tuant Paez Terán. Une autopsie indépendante commandée par leur famille a cependant révélé qu’il n’y avait aucun résidu de poudre sur les mains de Paez Terán et qu’ils avaient les mains levées au moment de la fusillade.

L’autopsie privée a également révélé que Paez Terán avait subi au moins 57 blessures par balle. Le médecin légiste du comté de DeKalb avait conclu qu’il s’agissait d’un homicide, sans pour autant déterminer si la main de Paez Terán était en l’air.

L’enquête sur ce meurtre a été entachée d’informations contradictoires publiées par les autorités.

Une autre tournure extraordinaire des événements s’est produite lorsque 61 manifestants ont été inculpés en vertu de la loi géorgienne sur le racket (Rico), comme indiqué dans un document de 109 pages. accusation publiée le mois dernier – une loi habituellement utilisée contre les groupes du crime organisé, comme la mafia. Il s’agit de la plus grande affaire de complot criminel jamais intentée contre un mouvement de protestation.

L’Associated Press a contribué au reportage