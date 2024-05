Le procureur du comté de Multnomah, Nathan Vasquez, mène le président sortant Mike Schmidt dans la course au DA

Les électeurs du comté de Multnomah sont sur le point de licencier le procureur de district sortant pour un mandat, Mike Schmidt, pour le remplacer par Nathan Vasquez, un procureur de longue date qui a lancé un défi féroce et coûteux pour renverser son patron.

Les rendements partiels à 20h02 mardi montrent Vasquez en tête de 58% à 42%.

Après l’annonce des premiers résultats, Schmidt a publié une déclaration qualifiant la course de « âprement disputée » et affirmant qu’il était trop tôt pour désigner le vainqueur. « Quel que soit le résultat, je tiens à remercier cette communauté pour le soutien incroyable dont elle a fait preuve dans cette campagne », a déclaré Schmidt alors qu’il se réunissait avec ses partisans à l’hôtel Jupiter à East Burnside.

Vasquez a regardé les résultats arriver avec ses partisans à l’hôtel Hoxton sur la Quatrième Avenue Nord-Ouest. Il n’a pas encore publié de déclaration.

Sa campagne s’est largement appuyée sur son expérience en tant que procureur et défenseur des victimes de crimes.

Il a débuté ses fonctions dès sa sortie de la faculté de droit il y a environ 24 ans et y est resté, gravissant les échelons pour devenir superviseur et s’occupant de certains des cas les plus graves du bureau, notamment des homicides et de l’extrémisme politique violent.

ÉLECTIONS OREGON 2024 : Page de résultats en direct | Élection Page

Vasquez, 47 ans, s’est concentré sur ce qu’il a qualifié d’incapacité de Schmidt à diriger, que ce soit en matière de criminalité, de l’État du centre-ville de Portland ou au sein du bureau. Il a accusé Schmidt d’être resté à l’écart alors que l’usage public du fentanyl proliférait et a attiré l’attention sur les opinions changeantes de Schmidt sur la mesure 110, la première loi de décriminalisation des drogues de l’Oregon dans le pays.

Schmidt, quant à lui, a été confronté à un paysage politique radicalement différent de celui lorsqu’il s’est présenté en 2020, car son message n’a pas réussi à trouver un écho auprès des électeurs qui l’ont élu avec enthousiasme il y a quatre ans après une campagne qui a mis en évidence les disparités raciales et ethniques dans le système judiciaire.

À l’échelle nationale, Schmidt est le dernier DA progressiste à affronter la défaite. Il y a deux ans, les électeurs de San Francisco ont rappelé la réformatrice Chesa Boudin et la principale procureure de Chicago, Kim Foxx, qui a également défendu des changements dans le système judiciaire, ont fait face à d’intenses réactions négatives et ont annoncé plus tôt cette année qu’elle ne se représenterait pas.

Schmidt, 43 ans, a fait campagne sur ce qu’il a décrit comme ses réalisations : une réduction des vols de voitures et de pots catalytiques et la création d’un tribunal spécialisé axé sur la réhabilitation plutôt que sur l’incarcération de certains délinquants violents. Il a également vanté ses efforts pour plaider en faveur de politiques globales, comme faire à nouveau de la possession mineure de drogue un crime.

Schmidt avait auparavant travaillé pendant environ six ans en tant que procureur du comté de Multnomah et a finalement dirigé la Commission de justice pénale de l’Oregon, une agence d’État chargée de traiter les données de justice pénale pour les décideurs politiques.

Dès le début, Schmidt a fait face à de vives critiques venant de ses propres rangs. Le syndicat qui représente les procureurs a soutenu Vasquez.

L’année dernière, le Bureau du travail et des industries de l’Oregon a trouvé des preuves substantielles en faveur de l’ancienne procureure Amber Kinney, qui a affirmé, lors de son démission en 2022, que Schmidt avait retardé de « plusieurs décennies » l’avancement des femmes dans le bureau.

Plus récemment, un procureur principal du bureau a accusé Schmidt d’avoir contourné les politiques en examinant les demandes de grâce et en prenant une décision de promotion basée sur la loyauté politique.

Cette course meurtrière est entrée dans l’histoire, récoltant des sommes d’argent record. Les intérêts commerciaux du centre-ville ont soutenu Vasquez et des donateurs favorables aux réformes, y compris un groupe ayant des liens avec le mégadonateur démocrate George Soros, ont injecté dans les coffres de Schmidt des dons de dernière minute.

Bien que Schmidt ait été à la traîne dans la collecte de fonds pendant une grande partie de la course, il a rattrapé Vasquez dans les dernières semaines, comme le montrent les documents de financement de la campagne. Ils ont chacun collecté environ 1,1 million de dollars, du jamais vu dans la course au comté de Multnomah DA.

Dans les primaires non partisanes comme celle-ci, si un candidat obtient plus de 50 % des voix, il remporte le poste, ce qui lui donne plus de sept mois pour se préparer à prendre ses fonctions en janvier.

Le salaire pour le poste de quatre ans passe à 272 725 $ en juillet.

— Noelle Crombie est une journaliste d’entreprise spécialisée dans le système judiciaire. Contactez-la au 503-276-7184 ; ncrombie@oregonian.

Notre journalisme a besoin de votre soutien. Abonnez-vous aujourd’hui à OregonLive.com.