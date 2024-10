Le procureur du comté de Los Angeles envoie des lettres demandant la clémence pour les frères Menendez

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, « soutient fermement » la demande de grâce d’Erik et Lyle Menendez et a écrit des lettres au nom de chaque frère au gouverneur de Californie Gavin Newsom, a-t-il annoncé mercredi.

Le courrier, publié par le bureau de Gascón, décrivent les meurtres commis en 1989 par les frères Menendez de leurs parents, Kitty et Jose Menendez, ainsi que des « allégations crédibles » selon lesquelles Erik et Lyle auraient chacun « été victimes d’abus sexuels et physiques de la part de (leur) père ». .»

Les 34 années de détention des frères et leur « dévouement à la réhabilitation » en font des candidats « exemplaires » à la clémence, a écrit Gascón. Le procureur ajoute que son bureau a communiqué avec plusieurs membres de la famille de Kitty et José Menendez et avec tous les membres de la famille, sauf un, le frère de Kitty Menendez, pour soutenir la commutation.

CNN a contacté l’avocat des frères, Mark Geragos, pour confirmer qu’une demande formelle de grâce a été envoyée au bureau du gouverneur. Le bureau de Newsom a refusé de commenter l’affaire, affirmant que « les demandes de grâce en attente sont confidentielles et nous ne sommes pas en mesure de discuter de cas individuels ».

Si le gouverneur l’approuve, les frères Menendez pourraient voir leur peine – de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle – réduite, ou ils pourraient être libérés immédiatement.

« Je soutiens fermement la clémence pour Erik et Lyle Menendez », a déclaré Gascón dans un communiqué. déclaration Mercredi. « Ils ont respectivement servi 34 ans et ont poursuivi leurs études et travaillé à la création de nouveaux programmes pour soutenir la réadaptation des codétenus. »

L’annonce de Gascon intervient quelques jours après que le procureur de district a déposé une requête recommandant à un juge de condamner les frères et sœurs – de la prison à vie sans libération conditionnelle à la prison à vie avec libération conditionnelle.

En vertu de la loi californienne, les frères seraient immédiatement éligibles à la libération conditionnelle parce qu’ils avaient 26 ans ou moins lorsqu’ils ont commis leurs crimes.

Une audience pour la demande de nouvelle condamnation a été fixée au 11 décembre, selon un responsable du tribunal et Holly Baird, porte-parole de l’avocat des frères, Mark Geragos.

« Ils ont été condamnés à juste titre au moment où ils ont été jugés », a déclaré Gascón dans une précédente interview avec CNN. « Je pense simplement qu’étant donné l’état actuel de la loi et compte tenu de notre évaluation de leur comportement en prison, ils méritent la possibilité d’être réévalués et peut-être réintégrés dans la communauté. »

