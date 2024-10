Le procureur du comté de Los Angeles devra décider de la nouvelle condamnation des frères Menendez dans les 10 jours

LOS ANGELES — Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré mercredi à NBC News qu’il espérait prendre une décision dans les 10 jours quant à l’opportunité de recommander une nouvelle condamnation des frères Menendez — et que, s’il le faisait, il était possible qu’ils soient libérés de prison d’ici la fin de l’année.

« Ce sera au tribunal de décider dans quelle direction ils veulent aller, mais il est possible qu’ils le fassent », a déclaré Gascón dans une interview au Palais de justice de Los Angeles peu après une conférence de presse des membres de la famille Menendez, qui appellent. pour la libération des frères.

« S’ils se sont effectivement réhabilités comme on nous le dit, et c’est ce que nous examinons, alors je ne pense pas qu’ils devraient passer le reste de leur vie en prison », a-t-il ajouté.

Erik et Lyle Menendez purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres par arme à feu de leurs parents, José et Mary Louise « Kitty » Menendez, en 1989, dans leur domicile de Beverly Hills.

Plus d’une douzaine de proches des frères affirment que non seulement ils ont purgé leur peine derrière les barreaux, mais que le dossier initial n’a pas correctement évalué leurs allégations selon lesquelles leur père les avait abusés sexuellement et physiquement.

« Si le cas de Lyle et Erik avait été entendu aujourd’hui, avec la compréhension que nous avons maintenant des abus et du SSPT, il ne fait aucun doute dans mon esprit que leur condamnation aurait été très différente », a déclaré mercredi aux journalistes Anamaria Baralt, la nièce de José Menendez.

Gascón a déclaré que même s’il était encore en train d’examiner les preuves, sur la base de ce qu’il a vu jusqu’à présent, il était d’accord avec ces membres de la famille et croyait également aux affirmations des frères selon lesquelles ils avaient été agressés.

« Je pense qu’il existe un certain niveau de preuve qui montre qu’il y avait beaucoup de problèmes dans le ménage », a-t-il déclaré.

Frères Erik et Lyle Menendez. Ted Soqui / Sygma via le fichier Getty Images

Les frères ont été jugés ensemble pour la première fois en 1993, mais le jury s’est retrouvé dans l’impasse. Les procureurs les ont rejugés en 1995, lorsqu’un juge a jugé la plupart des plaintes pour abus sexuels irrecevables, les procureurs ayant convaincu les jurés qu’ils avaient tué leurs parents pour hériter de l’argent et qu’ils s’étaient lancés dans une frénésie de dépenses après les meurtres.

Mais l’année dernière, les frères ont présenté ce qu’ils ont qualifié de nouvelles preuves étayant leurs allégations d’abus sexuels, notamment une lettre que l’un des frères aurait envoyée à un cousin des mois avant les meurtres de son père. Dans ce document, il écrit : « J’ai essayé d’éviter papa… chaque nuit, je reste éveillé en pensant qu’il pourrait entrer. »

Roy Rossello, ancien membre du groupe Menudo, s’est également exprimé dans la série documentaire Peacock « Menendez + Menudo : Boys Betrayed », affirmant qu’il avait également été violé par José Menendez. Peacock appartient à NBCUniversal, la société mère de NBC News.

Toute la famille ne croit pas les frères.

Kathy Cady, qui représente Milton Andersen, Kitty Menendez, a déclaré dans une interview que son client ne croyait pas que ses neveux avaient été agressés et qu’ils étaient motivés par la cupidité.

«Même si ces allégations étaient vraies, cela n’excuse pas ce qu’ils ont fait à leurs parents, ni les meurtres qu’ils ont commis», a déclaré Cady. « Et encore une fois, le moment où ils ont commis les meurtres seulement lorsqu’ils ont appris qu’ils allaient être retirés du testament semble suggérer le contraire. »

Gascón, dont les sondages montrent qu’il est en retard dans sa tentative d’être réélu, a récemment commencé à parler publiquement du rôle de son bureau dans cette affaire, alors qu’il examine les nouvelles preuves.

L’affaire a suscité un regain d’attention après la sortie de la populaire série Netflix « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story », qui dramatise leur histoire.

Laurie Levenson, professeur à la Loyola Law School spécialisée dans les affaires pénales, a déclaré que malgré l’intérêt considérable du public pour cette affaire, leur libération n’est en aucun cas assurée.

« Le tribunal de l’opinion publique peut apporter un certain soutien moral aux accusés, mais c’est au tribunal judiciaire que la décision sera prise », a déclaré Levenson. « Personne ne devrait confondre cela avec des questions juridiques importantes qui doivent être résolues lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux. »

Gascón a reconnu que les procureurs du bureau du procureur divergent sur la question de savoir si les frères devraient être condamnés à nouveau et finalement libérés.

Il a déclaré qu’au cours des dix prochains jours, il envisageait de s’entretenir avec les procureurs chargés de l’affaire et d’examiner les dossiers de prison des frères afin de corroborer les affirmations de la famille selon lesquelles ils avaient été réhabilités.

«Je cherche à m’assurer qu’il n’y a pas eu de mauvaise conduite pendant leur incarcération. Je veux voir quelles mesures ils ont prises pour devenir une meilleure personne », a-t-il déclaré.

Bien que Gascón ait déclaré qu’il réfléchissait toujours à l’opportunité de recommander une nouvelle condamnation, ses commentaires publics suggèrent de plus en plus qu’il y est ouvert.

« Nous sommes toujours en processus de révision », a-t-il déclaré. « Mais si, après 35 ans de bonne conduite, ils sont prêts à réintégrer la société, alors je pense que ce serait approprié. »