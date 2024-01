Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, et le procureur Nathan Wade ont été cités à comparaître pour témoigner lors de la prochaine audience pour faute professionnelle, selon le procès

Fani Willis, procureure du comté de Fulton, et Nathan Wade, l’un de ses principaux procureurs dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre l’ancien président Donald Trump et 18 autres personnes, ont été assignés à comparaître pour témoigner lors d’une prochaine audience de preuve visant à examiner les allégations selon lesquelles ils auraient été impliqués dans une affaire. relation inappropriée lors de son enquête sur l’ancien président, selon un nouveau procès intenté en Géorgie cette semaine.

L’affirmation selon laquelle Willis et Wade avaient été assignés à témoigner était contenue dans une copie du procès, obtenu par ABC News, qui a été déposé par l’avocat de l’un des coaccusés de Trump dans l’affaire électorale, accusant le bureau du procureur du comté de Fulton. de « retenir intentionnellement des informations ».

Le procès accuse le bureau d’avoir « fait obstacle » à l’avocate, Ashleigh Merchant, dans ses efforts pour obtenir des dossiers du bureau par le biais de demandes d’informations publiques.

Dans une déclaration à ABC News, un porte-parole du bureau du procureur a déclaré que le procès n’avait pas encore été intenté et a déclaré : “Nous lui avons fourni tous les documents qu’elle a demandés et auxquels elle a droit.”

Dans une lettre envoyée à Merchant vendredi, fournie à ABC News par le bureau du procureur, le bureau du procureur a repoussé ses allégations selon lesquelles ils n’auraient pas respecté leurs obligations, écrivant qu’ils « ne sont pas d’accord avec votre implication fallacieuse ».

L’émission des assignations à comparaître pourrait déclencher une bataille aux enjeux élevés pour Willis et Wade, qui sont restés pratiquement silencieux sur la question mais pourraient maintenant devoir témoigner sous serment lors de l’audience télévisée du 15 février, alors que Trump et d’autres co- Les accusés cherchent à utiliser les allégations pour que les deux hommes soient retirés de l’affaire et que l’acte d’accusation soit rejeté.

Cette audience a été programmée il y a deux semaines par le juge chargé de l’affaire électorale. Le juge a également ordonné au bureau de déposer sa réponse aux allégations devant le tribunal avant le 2 février.

Elijah Nouvelage/Reuters, DOSSIER

Merchant, l’avocat du coaccusé de Trump, Michael Roman, a formulé des allégations de mauvaise conduite contre Willis plus tôt ce mois-ci dans un dossier visant à rejeter l’acte d’accusation d’ingérence électorale et à disqualifier Willis sur la base d’allégations selon lesquelles elle « s’est engagée dans une relation personnelle et amoureuse » avec procureur Nathan Wade, ce qui aurait entraîné un gain financier pour tous deux.

Le nouveau procès de Merchant accuse le bureau du procureur d’« un effort apparent pour bloquer intentionnellement » ses efforts continus pour recueillir des informations sur la question.

“C’est la preuve que le [Fulton County District Attorney] a retenu les dossiers sans justification substantielle », indique la plainte. « En effet, il semble que [Fulton County DA’s Office] agit intentionnellement et dans le but de cacher à la vue du public les documents publics montrant comment [the office] a dépensé des fonds publics liés au fonctionnement du bureau.

La plainte de 21 pages, qui aurait été déposée devant la Cour supérieure du comté de Fulton, accuse le bureau d’avoir violé l’Open Records Act de l’État. Il décrit de nombreuses demandes de dossiers ouverts que Merchant a soumises au bureau – certaines remontant à septembre – selon lesquelles les réclamations de la poursuite n’ont abouti à aucune réponse, à des réponses partielles ou à des affirmations selon lesquelles les dossiers n’existaient pas.

En outre, environ une douzaine d’assignations supplémentaires ont été émises par Merchant, en plus de celles délivrées à Willis et Wade, sollicitant des témoignages ou des documents lors de la prochaine audience de preuve, selon des copies des assignations obtenues par ABC News.

Ils comprennent des assignations à comparaître à une demi-douzaine d’employés du bureau du procureur du comté de Fulton, demandant leur témoignage à l’audience du mois prochain.

Parmi eux se trouvent Daysha Young, une autre procureure de premier plan chargée de l’affaire d’ingérence électorale, et Tia Green, qui est répertoriée comme assistante exécutive adjointe de Willis sur le site Web du comté.

Il n’est pas clair si toutes les assignations à comparaître ont déjà été signifiées. Selon les documents obtenus par ABC News, ils ont été envoyés par Merchant par courrier le 25 janvier.

Le marchand a refusé de commenter à ABC News. Un porte-parole du bureau du procureur a refusé de commenter les assignations à comparaître.

Toutes les assignations à comparaître appellent les témoins à témoigner au nom de la défense.

Des assignations à comparaître supplémentaires ont également été émises pour des documents avant l’audience. Parmi les autres assignations à comparaître, une société appelée « Vacation Express USA Corp » a reçu une assignation à comparaître pour tout document lié aux vols, hôtels ou voitures de location réservés au nom de Wade ou Willis.

Dans son nouveau procès mardi, Merchant’s affirme que ses demandes au bureau visaient une multitude de documents, y compris des contrats et des factures liés à Wade, ainsi que des informations personnelles sur les avocats embauchés par le bureau du procureur tout au long du mandat de Willis, et les vacances demandées. par Willis.

Selon le site Web du gouvernement du comté de Fulton, le comté doit répondre aux demandes d’ouverture de dossiers “dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois jours ouvrables”. Dans certains cas, lorsque les dossiers ne sont pas disponibles dans un délai de trois jours, indique le site, les agences peuvent prendre plus de temps si elles fournissent un calendrier et une description de tous les dossiers pertinents dont elles disposent.

Mais dans un cas, selon le procès, une demande visant à obtenir des relevés de factures pour Wade a pris des mois.

La demande a été soumise pour la première fois en septembre, selon le procès, mais n’a pas été reconnue dans les trois jours requis. Le commerçant a ensuite donné suite à la demande à plusieurs reprises, indique la plainte, mais la demande a été « prématurément clôturée » environ deux semaines plus tard, bien que le bureau « n’ait pas fourni de nombreuses factures et autres documents ».

Le commerçant, selon la plainte, a déposé à nouveau la demande plusieurs fois. En janvier, des mois après la demande initiale, elle a obtenu des contrats pour John Floyd, un autre procureur spécial chargé de l’affaire.

Quelques jours avant le dépôt de la plainte, Merchant a déclaré qu’elle avait “enfin” reçu certains documents en réponse à sa demande de près de cinq mois auparavant, même si elle affirme que “de nombreux documents étaient toujours en attente”. Parmi les documents manquants, selon elle, figuraient les factures de Wade de juillet 2023 à décembre 2023.

Merchant affirme que les documents étaient en possession du bureau du procureur mais ont été « intentionnellement retenus » en raison de sa requête visant à disqualifier Wade et Willis de l’affaire d’ingérence électorale.

La plainte de la commerçante fait état de nombreuses autres demandes pour lesquelles elle a été informée qu’il n’y avait aucun dossier répondant à la demande, même si elle pense le contraire.

Merchant a déclaré qu’en septembre, par exemple, elle avait soumis une demande demandant des rapports mensuels sur la façon dont le bureau avait dépensé les fonds COVID-19 fournis par le gouvernement qu’il avait reçus de la loi CARES. Merchant a déclaré avoir reçu une réponse selon laquelle le bureau ne disposait d’aucun dossier pertinent – ​​même si, selon le procès, le bureau serait tenu par la loi de conserver des dossiers concernant l’utilisation de l’argent de la loi CARES.

En janvier, selon la plainte, Merchant a également demandé des dossiers personnels comprenant une liste de tous les avocats embauchés depuis que Willis est devenu procureur. Quelques jours plus tard, selon la plainte, Merchant a reçu un message indiquant « aucun dossier réactif ».

La plainte indique également que Merchant n’a pas obtenu de réponse à une demande du 8 janvier concernant les enregistrements des contrats que les employés ou membres du personnel du bureau “ont été tenus de signer concernant les discussions avec les médias et/ou la confidentialité”.

Trump et 18 autres personnes ont plaidé non coupables en août de toutes les accusations portées contre Willis pour racket pour ses tentatives présumées visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État de Géorgie.

Les accusés Kenneth Chesebro, Sidney Powell, Jena Ellis et Scott Hall ont ensuite conclu des accords de plaidoyer en échange d’un accord de témoignage contre d’autres accusés.