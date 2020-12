«Incel» signifie «célibat involontaire» et est un terme utilisé par un certain groupe d’hommes qui blâment leur incapacité à nouer des relations et à avoir des relations sexuelles sur les femmes.

Les groupes Incel ont été accusés d’incitation à la violence et à la misogynie en ligne et de nombreuses communautés et subreddits ont été interdits pour leur contenu.

Un message cryptique sur Facebook publié par le suspect torontois Alek Minassian juste avant l’incident suggérait qu’il faisait partie d’une communauté en ligne en colère contre leur incapacité à nouer des relations avec le sexe opposé.

Le message maintenant supprimé saluait Elliot Rodger, un étudiant d’un collège communautaire qui a tué six personnes et en a blessé 13 dans des tirs et des attaques au couteau près de l’Université de Californie à Santa Barbara en 2014.

Appelant Rodger «le gentleman suprême», le message Facebook a déclaré: «La rébellion Incel a déjà commencé! Nous renverserons tous les Chads et Stacys!

Chads et Stacys sont des noms utilisés dans les forums Internet pour désigner les personnes ayant une vie sexuelle plus active.

La référence au terme « incel », qui signifie célibat involontaire, était un terme utilisé par Rodger dans des publications en ligne qui faisaient rage aux femmes pour l’avoir rejeté de manière romantique.

Le sentiment anti-femmes a également rappelé le massacre du Canada en 1989 à l’École Polytechnique, un collège d’ingénieurs de Montréal, lorsque Marc Lepine, 25 ans, est entré dans une salle de classe.

Il a ensuite séparé les hommes des femmes, a dit aux hommes de partir et a ouvert le feu, tuant 14 femmes avant de se suicider.

Dans une note de suicide, il a accusé les féministes d’avoir ruiné sa vie.