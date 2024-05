Le procureur d’extrême gauche de Portland, Mike Schmidt, en bonne voie pour la défaite face à l’ancien républicain, intransigeant envers la criminalité.

Politique





Les électeurs de l’Oregon étaient sur le point mercredi d’évincer le procureur progressiste de Portland Mike Schmidt et de le remplacer par l’un de ses adjoints qui était autrefois républicain et s’est engagé à réprimer la criminalité endémique et la toxicomanie.

Mercredi matin, avec environ 63 % des voix comptées, Schmidt était derrière Nathan Vasquez de 11,9 points de pourcentage, soit une différence de plus de 117 000 voix. selon le dernier décompte.

«Je m’engage à tenir ces promesses électorales. Je m’engage à mettre fin à la consommation de drogue en plein air, à mettre fin au trafic de drogue en plein air dont nous avons souffert en tant que communauté », Vasquez a dit à ses partisans Mardi soir.

« Je m’engage également à restaurer l’idée selon laquelle il est acceptable de demander des comptes aux gens et de le faire avec compassion. »

Nathan Vasquez avait critiqué le style de gestion de son rival au sein du bureau du procureur. votezpourvasquez.com

Schmidt a été élu procureur du comté de Multnomah en mai 2020 et a pris ses fonctions à la suite d’une explosion de sentiments anti-application de la loi suite au meurtre de George Floyd par le policier de Minneapolis, Derek Chauvin.

Vasquez est procureur au bureau du procureur de Multnomah depuis plus de deux décennies et était un républicain enregistré jusqu’après l’investiture de l’ancien président Donald Trump en 2017.

Le comté de Multnomah n’a soutenu aucun candidat républicain à la présidentielle depuis 1960, et Portland est réputé pour être un bastion des hipsters et des politiques de tendance libérale.

Mais les électeurs ont semblé mécontents de la politique indulgente de Schmidt.

Mike Schmidt a pris ses fonctions en tant que procureur progressiste populaire en 2020, mais les électeurs optent désormais pour une direction différente. PA

Au début du mandat de Schmidt, au milieu des bouleversements provoqués par la mort de Floyd, le nouveau procureur a déclaré qu’il ne poursuivrait pas les manifestants qui s’étaient livrés à une conduite désordonnée ou qui avaient interféré avec les policiers.

Il a également créé une unité chargée d’évaluer les condamnations injustifiées et les peines de prison et a, à un moment donné, défendu la mesure 110, votée par l’État, visant à décriminaliser la possession de petites quantités de drogues.

L’Oregon a depuis décidé d’annuler cette campagne de décriminalisation des drogues suite à une augmentation des décès par surdose.

Les électeurs semblent avoir critiqué les procureurs progressistes lors des élections à travers le pays. PA

Pendant ce temps, Portland – une ville d’environ 635 000 habitants – a subi un nombre record de 95 homicides en 2022, selon les données du bureau de police de Portland.

Dans tout le pays, les procureurs de gauche ont été confrontés à des réactions négatives en raison de leur laxisme à l’égard de la criminalité. En 2022, les électeurs de San Francisco ont rappelé le procureur libéral Chesa Boudin.

L’année précédente, les électeurs de Seattle avaient soutenu la républicaine Ann Davison au poste de procureur de la ville, plutôt que Nicole Thomas-Kennedy, qui avait fait pression pour se débarrasser des prisons et du service de police de la ville.