BERN, Suisse: Un procureur spécial en Suisse recommande qu’une enquête pénale soit ouverte contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour avoir utilisé un jet privé en 2017.

Le procureur Stefan Keller a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site Internet qu’il avait envoyé les résultats de ses enquêtes au parquet fédéral qui traitera l’affaire avec ses propres ressources.

Keller n’a aucun mandat pour ouvrir sa propre affaire pénale.

Infantino pourrait faire face à une enquête pour gestion déloyale pour avoir utilisé un jet privé réservé par la FIFA pour se rendre à Genève depuis le Suriname après avoir visité des fédérations membres dans les Caraïbes.

La commission d’éthique de la FIFA a clôturé son propre examen en août après qu’une plainte officielle a été déposée au sujet du vol.

Keller a été mandaté par les législateurs suisses cette année pour examiner les plaintes relatives aux contacts et aux réunions en 2016 et 2017 entre Infantino et le procureur général de l’époque Michael Lauber.

Lauber a été évincé des retombées des allégations et de la faute dans ses relations avec le bureau de contrôle surveillant les procureurs fédéraux.

Keller a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas ouvrir une procédure pénale concernant le vol car son mémoire ne couvrait pas une question qui n’impliquait pas Lauber.

