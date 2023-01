Le procureur demande une déduction de neuf points en Serie A pour la Juventus

Un procureur du football italien a demandé que la Juventus reçoive neuf points en Serie A cette saison en raison de la manière dont elle comptabilisait les transferts de joueurs.

La demande a été faite lors d’une audience vendredi sur la manière dont la Juve, le club le plus titré d’Italie, et un certain nombre d’autres équipes ont traité les accords d’échange de joueurs.

Une source proche du dossier a confirmé les informations des médias italiens sur la demande de points d’ancrage de la Juventus. Les autres clubs impliqués ne seraient pas punis aussi sévèrement.

La Juve est troisième du classement de Serie A, à 10 points du leader Napoli après 18 matchs.

Giuseppe Chine, le procureur du football, a également demandé que l’ancien président de la Juventus, Andrea Agnelli, soit interdit d’exercer des fonctions dans le football italien pendant 16 mois, et a demandé une interdiction de 20 mois pour Fabio Paratici, qui était le directeur sportif du club.

Paratici est maintenant directeur général du football au club de Premier League Tottenham Hotspur.

La Juve a nié tout acte répréhensible et a déclaré que sa comptabilité était conforme aux normes de l’industrie.

La Juve et d’autres clubs donneront leur défense vendredi avant que le tribunal de football ne se prononce sur son verdict.

L’affaire était centrée sur les valeurs attachées aux joueurs échangés entre clubs. Le gain en capital d’un transfert de joueur va directement sur les comptes d’un club tandis que le coût d’un achat peut être étalé sur la durée d’un contrat, créant ainsi la possibilité de flatter le bilan avec des valorisations gonflées.