Le procureur demande qu’il soit interdit à Luis Rubiales de s’approcher à moins de 500 mètres de Jenni Hermoso ou de la contacter alors que l’ancien chef du football comparaît pour la première fois devant le tribunal pour « l’avoir embrassée de force ».

Les procureurs espagnols ont demandé qu’il soit interdit à Luis Rubiales de s’approcher à moins de 500 mètres de la joueuse de la Coupe du monde Jenni Hermoso ou de la contacter alors qu’il comparaît pour la première fois devant le tribunal pour avoir prétendument embrassé de force le footballeur.

Rubiales, 46 ans, a été convoqué devant le tribunal Audencia Nacional de Madrid où il a nié les allégations d’agression sexuelle et de coercition déposées par Hermosa, a déclaré le procureur chargé de l’affaire.

Les procureurs de l’État ont demandé au juge Francisco de Jorge d’envisager d’émettre une ordonnance d’interdiction pour interdire à Rubiales de s’approcher d’Hermoso à moins de 500 mètres ou d’essayer de communiquer avec elle, ainsi que de l’obliger à se présenter au tribunal tous les 15 jours pour s’assurer qu’il le fait. pas fuir le pays.

Le juge devra décider s’il convient d’appliquer ces mesures.

Rubiales, vêtu d’un costume bleu marine et d’une chemise blanche, n’a pas parlé à son arrivée ni à sa sortie du palais de justice avec son avocat. Il a témoigné devant le juge Francisco de Jorge, qui dirige l’enquête sur le baiser. Hermoso sera également appelé à témoigner à une date ultérieure.

Les procureurs espagnols ont formellement accusé Rubiales la semaine dernière d’agression sexuelle présumée et d’acte de coercition lorsque, selon Hermoso, il avait fait pression sur elle pour qu’elle prenne sa défense immédiatement après l’éclatement du scandale.

Le bureau du procureur général a déclaré que Rubiales avait nié les deux accusations lorsqu’il a répondu aux questions du juge lors d’une audience d’une heure à huis clos.

Rubiales a suscité l’indignation lorsqu’il a attrapé la milieu de terrain et l’a embrassée sur les lèvres devant des spectateurs horrifiés après la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre 1-0 en finale de la Coupe du monde le 20 août.

Carla Vall (au centre), l’avocate agissant au nom de la joueuse espagnole Jenni Hermoso, sourit devant le tribunal de Madrid après la comparution de Rubiales aujourd’hui

Cinq jours après avoir démissionné de son poste de président du football espagnol, Rubiales a comparu devant le tribunal pour agression sexuelle après avoir embrassé de force la joueuse de la Coupe du monde Jenni Hermoso.

Rubiales, qui était à l’époque à la tête de la fédération espagnole de football RFEF, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le baiser était consensuel.

Mais Hermoso a déclaré que ce n’était pas le cas et lui a donné le sentiment d’être « victime d’une agression ».

Ni Rubiales ni son avocate, Olga Tubau, n’ont parlé aux médias en dehors du Tribunal national.

L’avocate d’Hermoso, Carla Vall i Duran, s’est dite satisfaite de l’audience.

« Nous pouvons continuer à affirmer que le baiser n’a pas été consenti, ce que nous disons depuis le début », a déclaré Vall i Duran.

« Grâce aux (images du baiser), le monde entier, le pays tout entier, a pu constater qu’il n’y avait aucune forme de consentement. Et nous allons le prouver devant le tribunal.

Jude De Jorge a admis lundi une plainte contre Rubiales déposée la semaine précédente par le parquet, citant des allégations de « délits d’agression sexuelle » et de « coercition ».

Selon une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consensuel peut être considéré comme une agression sexuelle, une catégorie qui regroupe tous les types de violences sexuelles.

Le juge De Jorge mène actuellement l’enquête préliminaire sur les accusations portées contre Rubiales et décidera ensuite si l’affaire doit être jugée.

S’il est reconnu coupable d’agression sexuelle, Rubiales risque une amende allant d’une amende à quatre ans de prison, ont indiqué des sources du parquet.

Dans leur plainte, les procureurs ont déclaré avoir inclus le délit de coercition en raison de la déclaration d’Hermoso dans laquelle elle a déclaré que « elle et ses proches avaient subi une pression constante et continue de la part de Luis Rubiales et de son entourage professionnel pour justifier et cautionner » ses actions.

La fureur mondiale suscitée par cet incident a pratiquement éclipsé les célébrations de la victoire des champions espagnols de la Coupe du monde.

Après trois semaines de refus de démissionner à cause du baiser, Rubiales, suspendu par la FIFA le 26 août, a démissionné dimanche soir, mais a continué à insister sur le fait que le baiser était consensuel dans une interview télévisée avec le britannique Piers Morgan.

Rubiales s’entretient avec son avocat alors qu’ils quittent le tribunal de grande instance de Madrid, en Espagne, vendredi.

« Ce que nous avons eu est un acte spontané, un acte mutuel, un acte auquel tous deux ont consenti, qui était motivé par l’émotion du moment », a-t-il déclaré, qualifiant le baiser de « 100 pour cent non sexuel ».

Il a affirmé que la fureur suscitée par le baiser était due à une incompréhension de la culture latine et a insisté sur le fait qu’il aurait fait la même chose avec un joueur masculin.

Rubiales a déclaré : « Nous étions tous les deux émus. Nous nous sommes félicités, je lui ai demandé « je peux te donner un petit bisou ? » – ce qui est normal dans notre pays – je lui ai donné un petit bisou, je crois qu’elle m’a donné une ou deux gifles sur le côté et c’est tout.

« Aucune intention bien sûr, aucune connotation sexuelle ou quoi que ce soit, juste un moment de bonheur, juste une grande joie à ce moment-là. »

L’audience intervient alors que le nouvel entraîneur Montse Tome, la première femme à diriger l’équipe, devrait annoncer vendredi sa composition pour les matches de l’UEFA Women’s Nations League contre la Suède et la Suisse les 22 et 26 septembre.

Il affirme que la fureur suscitée par le « Kissgate » est due à une incompréhension de la culture latine dans une interview TalkTv avec Piers Morgan.

Rubiales fait face à des accusations d’agression sexuelle pour avoir embrassé sur les lèvres la joueuse espagnole Jennifer Hermoso sans son consentement après la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Angleterre en finale de la Coupe du monde le 20 août.

Sa première tâche sera d’essayer de convaincre les 23 champions du monde de revêtir à nouveau le maillot rouge après qu’eux et des dizaines d’autres aient déclaré qu’ils ne joueraient pas pour l’équipe nationale sans des changements significatifs à la tête de la fédération.

Les joueurs n’ont pas encore dit ce qu’ils feraient après la démission de Rubiales, même si la situation a changé depuis que la RFEF a limogé leur entraîneur controversé Jorge Vilda, nommé Tome à sa place et promis de nouvelles réformes internes.

« Nous avons eu des discussions. Je ne pense pas qu’il y aura de problème », a déclaré mardi Rafael del Amo, président de la commission du football féminin de la RFEF, à la radio Cope.

« Je pense que les choses vont avancer. »