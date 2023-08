Le procureur demande la prison à vie pour le tireur du Michigan qui a tué 4 étudiants

PONTIAC, Michigan (AP) – Un procureur a exhorté un juge vendredi à imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’adolescent qui a tué quatre élèves de son école du Michigan, arguant que sa planification méthodique et son «appétit pour la violence» devraient le garder enfermé pour toujours.

« Il s’est arrêté parce qu’il n’y avait plus personne pour tirer. Ces enfants ont été formés pour entrer en détention et ils l’ont fait », a déclaré Karen McDonald.

« Il y avait des centaines d’enfants dans ce bâtiment qui ont écrit et envoyé des messages à leurs parents des choses très similaires : » Il y a un tireur. J’ai peur. Je t’aime.’ … Ils étaient impuissants – comme les oiseaux », a déclaré McDonald, se référant à la preuve que le tireur aimait torturer les oiseaux.

Ses dernières remarques sont intervenues à la fin d’une audience unique de quatre jours qui déterminera si Ethan Crumbley, 17 ans, écope d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’attaque au lycée d’Oxford ou d’une peine plus courte qui le rendrait un jour éligible à la libération conditionnelle.

En raison de l’âge du tireur – 15 ans à l’époque – le juge du comté d’Oakland, Kwame Rowe, doit tenir compte de sa maturité, de sa santé mentale, de sa vie de famille tumultueuse et d’autres facteurs fixés par la Cour suprême des États-Unis.

Crumbley a plaidé coupable de meurtre, de terrorisme et d’autres crimes. Si Rowe ne choisit pas une peine d’emprisonnement à perpétuité, le tireur risquerait une peine de prison minimale comprise entre 25 et 40 ans.

Le juge annoncera sa décision concernant une peine à perpétuité le 29 septembre, suivie de la condamnation effective le 8 décembre.

Le dernier témoin était le Dr Lisa Anacker, une psychiatre qui évalue les accusés dans un hôpital psychiatrique d’État. Elle a déclaré que le tireur n’était pas mentalement malade au moment de la fusillade, en vertu d’une norme stricte établie par la loi du Michigan.

Anacker a déclaré qu’il avait communiqué clairement avec la police après s’être rendu, qu’il avait suivi les ordres et qu’il n’avait montré aucun signe de comportement bizarre.

« Je peux absolument comprendre à quel point il serait difficile d’imaginer comment une personne sensée pourrait commettre un meurtre de masse », a-t-elle déclaré. « Mais la recherche nous montre que la maladie mentale n’est pas responsable de la majeure partie de la violence dans notre pays. »

Les avocats de Crumbley ont fait valoir qu’il était dans une spirale dévastatrice à l’automne 2021 et profondément négligé par ses parents, qui ont accepté de lui acheter une arme à feu et de l’emmener à un champ de tir.

Un psychologue, Colin King, a témoigné le 1er août que l’adolescent était comme un «enfant sauvage» à cause de sa vie familiale et qu’il était mentalement malade au moment de la fusillade. Il a dit que la réhabilitation en prison était tout à fait possible.

« Ethan était à son point de rupture et personne n’est intervenu », a déclaré l’avocate de la défense Paulette Michel Loftin au juge. « Ethan avait quitté l’équipe de bowling. Il avait quitté son emploi. Il échouait dans presque toutes les matières. Il s’est assis seul au déjeuner. Son seul ami de confiance est parti.

« Son chien est mort », a ajouté Loftin. « Il hallucinait. Il entendait des voix. Il était déprimé. Il était suicidaire.

Elle a fait référence à un dessin troublant découvert par un enseignant quelques heures avant le tournage. Il comprenait un corps ensanglanté et une arme pointée sur les mots : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aide-moi. »

« Le procureur avait raison : il n’est pas venu dire au conseiller son plan. Mais était-il obligé de le faire ? N’était-ce pas flagrant ? dit Loftin.

Pourtant, dit-elle, « son cerveau malade peut être réparé ».

La salle d’audience était pleine avec plus de 40 personnes, dont des membres de la famille des victimes qui ont pleuré lorsque le procureur a rappelé la fusillade en détail et a donné l’heure exacte des décès.

McDonald a cité à plusieurs reprises des passages du journal manuscrit du tireur sur son désir de voir d’autres étudiants souffrir et la probabilité qu’il passe sa vie en prison.

Elle a dit que Crumbley avait passé beaucoup de temps à planifier l’attaque, lui collant même du papier toilette dans les oreilles pour bloquer le son de 32 coups de feu. McDonald a noté qu’il avait recherché une carte en ligne de l’école, appris que le Michigan n’appliquait pas la peine de mort et vérifié quelle prison était destinée aux adolescents.

« Il prenait plaisir à son appétit pour la violence, reconnaissant même que c’était mal en faisant des commentaires tels que : « J’aime les ténèbres. Ça fait du bien », a déclaré le procureur.

Les parents du tireur, James et Jennifer Crumbley, sont accusés séparément d’homicide involontaire. Ils sont accusés d’avoir rendu l’arme accessible à la maison et d’avoir ignoré sa santé mentale.

Au cours des premiers jours de témoignage, le juge a écouté les témoignages de quatre personnes, dont un membre du personnel qui a été blessé et un étudiant qui a sauvé une fille blessée. Outre la mort de quatre étudiants, sept autres personnes ont été abattues.

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Ed White, l’Associated Press