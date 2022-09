Le procureur demande instamment la médication forcée lors d’une fusillade dans une clinique

DENVER (AP) – Un procureur fédéral a exhorté jeudi un juge à ordonner qu’un homme accusé d’avoir tué trois personnes dans une clinique du Colorado pour la planification familiale en 2015 reçoive de force des médicaments antipsychotiques afin que ses délires puissent être calmés au moins suffisamment pour qu’il puisse finalement être jugé pour l’attaque.

L’assistante du procureur américain Pegeen Rhyne a déclaré que le gouvernement avait respecté la norme légale pour montrer que les médicaments devaient être administrés à Robert Dear, 64 ans, pour essayer de le rendre mentalement compétent – ​​capable de comprendre les procédures judiciaires et d’aider ses avocats dans sa défense.

Elle a fait valoir qu’un psychologue et psychiatre de la prison qui cher dans un hôpital du Bureau américain des prisons à Springfield, Missouri, a rapporté que 70% de leurs prisonniers traités avec les médicaments sont devenus compétents, répondant à l’exigence selon laquelle les médicaments ne doivent être administrés de force que s’il y a un grande probabilité de succès.

Deux autres études sur des détenus souffrant de troubles délirants ont également trouvé des résultats similaires, bien que la défense ait souligné que, compte tenu de la rareté des troubles délirants, il n’y a pas beaucoup de recherches sur le sujet.

La défenseure publique Natalie Stricklin a déclaré au juge de district américain Robert Blackburn que la proposition du gouvernement de traiter un homme qui pense que le FBI le suit depuis environ 30 ans et que son équipe de défense travaille avec eux est “trop ​​optimiste” et généralisée.

Elle a dit que cela ne tenait pas compte de la façon dont les médicaments pouvaient l’affecter notamment en raison de son âge et de ses problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle non traitée et un taux de cholestérol élevé. Des experts gouvernementaux ont témoigné que Dear pourrait recevoir des médicaments pour traiter ces conditions. Cependant, Dear a refusé de prendre ces médicaments et Stricklin a déclaré qu’il n’était pas clair si Blackburn pouvait également ordonner à Dear de les recevoir également.

“Je suggère que le tribunal ne devrait pas le dépouiller de toute agence médicale”, a déclaré Stricklin.

Le gouvernement peut également essayer de faire soigner de force les détenus s’ils sont considérés comme un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, mais les procureurs ne prétendent pas que Dear l’est.

Dear s’est précédemment déclaré “guerrier pour les bébés” et a également exprimé sa fierté du “succès” de son attaque contre la clinique lors de l’une des nombreuses explosions au cours de la première journée d’une audience de trois jours devant un tribunal fédéral cette semaine pour savoir s’il devrait être médicamenté de force. Blackburn l’a averti plus tard de rester silencieux ou il serait expulsé du tribunal.

Les procureurs fédéraux allèguent que Dear avait l’intention de mener une «guerre» contre la clinique parce qu’elle offrait des services d’avortement, s’armant de quatre fusils SKS semi-automatiques, de cinq armes de poing, de deux autres fusils, d’un fusil de chasse, de réservoirs de propane et de 500 cartouches. Il aurait commencé à tirer à l’extérieur de la clinique avant de pénétrer à l’intérieur en se frayant un chemin à travers une porte, selon son acte d’accusation fédéral.

Deux des personnes tuées dans l’attaque accompagnaient des amis à la clinique – Ke’Arre Stewart, 29 ans, un vétéran de l’armée qui a servi en Irak et était père de deux enfants, et Jennifer Markovsky, 36 ans, mère de deux enfants qui a grandi en Oahu, Hawaï. La troisième personne tuée était l’officier de police du campus de l’Université du Colorado à Colorado Springs, Garrett Swasey, qui a répondu à la clinique après avoir entendu qu’il y avait un tireur actif.

Les procureurs ont exclu de demander la peine de mort contre Dear, qui est accusé en vertu de la loi fédérale de 1994 sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques, et risque plutôt trois peines d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable.

Blackburn a déclaré qu’il publierait sa décision plus tard par écrit.

Colleen Slevin, Associated Press