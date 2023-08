Le procureur de Trump en Géorgie souhaite que des procès rapides se déroulent ensemble

Le procureur du district d’Atlanta chargé de l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre l’ancien président Donald Trump et 18 autres personnes a demandé à un juge Mardi, pour ordonner que les accusés bénéficiant de procès dits rapides soient jugés ensemble.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a également demandé au juge Scott McAfee de fixer un délai aux accusés pour déposer des demandes de disjonction de leurs dossiers. McAfee a le pouvoir discrétionnaire de séparer ou non les dossiers pour des procès distincts.

Jusqu’à présent, seuls deux accusés dans l’affaire pénale, les avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, ont demandé un procès rapide pour racket et six autres accusations qui pèsent sur eux.

Seul le procès de Chesebro est prévu pour l’instant, fin octobre.

Mais les accusés pourraient bientôt formuler des demandes similaires pour un procès accéléré, ce qui nécessiterait que leur procès commence le 3 novembre.

Trump et un certain nombre d’autres coaccusés sont moins susceptibles de souhaiter un procès rapide pour des accusations liées à leurs efforts pour annuler sa défaite face au président Joe Biden lors des élections de 2020 en Géorgie.

Dans son dossier déposé mardi, Willis a déclaré qu’elle s’opposait, « à ce stade », à la séparation des dossiers des accusés afin qu’ils soient jugés soit dans le cadre de 19 procès distincts, soit en groupes plus petits.

Willis a soutenu : « Tous les accusés devraient être jugés ensemble, mais au minimum absolu, la Cour devrait fixer le procès de l’accusé Powell et celui de tout autre accusé susceptible de déposer une demande de procès rapide à la même date que celui de l’accusé Chesebro. »