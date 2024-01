Le procureur de Trump en Géorgie, Nathan Wade, règle le divorce en évitant les témoignages

Le procureur principal dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre l’ancien président Donald Trump et ses alliés a réglé mardi un litige controversé en matière de divorce, évitant une audience prévue mercredi matin qui aurait pu inclure des témoignages sur des allégations de relation inappropriée entre lui et le district du comté de Fulton. Avocat Fani T. Willis.

Nathan Wade devait être interrogé sous serment sur ses finances – y compris ses revenus en tant que procureur spécial dans l’affaire Trump et ses dépenses, comme son achat de billets d’avion pour lui-même et Willis en octobre 2022 et avril 2023.

Le divorce a attiré l’attention nationale après que l’un des coaccusés de Trump, l’ancien assistant de campagne Mike Roman, a accusé Willis et Wade d’avoir une « relation personnelle inappropriée et clandestine » qui leur a profité financièrement à tous les deux, ce qui a incité à appeler à leur retrait de l’affaire pénale en 2017. Comté de Fulton, qui abrite Atlanta. Trump et un troisième accusé ont adopté la motion de Roman visant à retirer Willis et Wade de l’affaire et à rejeter les accusations.

Les archives du comté montrent que la société de Wade a reçu plus de 653 000 dollars pour son travail sur le dossier électoral au cours des deux dernières années.

L’accord de dernière minute, bien que « temporaire » pour l’instant, permet à Wade et Willis d’éviter des témoignages qui auraient pu être embarrassants ou donner à Trump et à ses coaccusés de nouvelles preuves ou des munitions pour saper l’affaire pénale. Les avocats des accusés avaient prévu de suivre de près l’audience de mercredi alors qu’ils se préparaient pour une audience distincte le 15 février dans le comté de Fulton pour déterminer si les allégations justifiaient la disqualification ou le renvoi.

Mais le règlement n’élimine pas l’examen minutieux des actions présumées par les deux procureurs. Il ne garantit pas non plus que les poursuites pénales contre Trump et ses alliés se poursuivront. La semaine dernière, les républicains du Sénat de Géorgie ont créé une commission d’enquête dotée du pouvoir d’assignation à comparaître pour déterminer si Willis (D) entretenait une relation amoureuse avec Wade lorsqu’elle l’a nommé procureur spécial. Et la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a déposé une plainte auprès de la Commission d’éthique de l’État pour demander une enquête.

Abonnez-vous à The Trump Trials, notre newsletter hebdomadaire sur les quatre affaires pénales de Donald Trump

En outre, Steve Sadow, l’avocat de Trump dans l’affaire Géorgie, a accusé Willis d’avoir violé les règles de conduite professionnelle de la Géorgie au début du mois lorsqu’elle a accusé ses détracteurs de « jouer la carte de la race » dans un discours enflammé dans une église d’Atlanta. Les règles stipulent que le procureur dans une affaire pénale doit « s’abstenir de faire des commentaires extrajudiciaires susceptibles d’accroître la condamnation publique de l’accusé ». Dans un dossier visant à destituer Willis et à rejeter l’acte d’accusation, Sadow a noté que la peine maximale pour une telle violation est la radiation.

Les avocats de Joycelyn Mayfield Wade, l’ex-épouse de Wade, avaient également cherché à interroger Willis dans cette affaire, arguant qu’elle avait une « connaissance unique » des finances de Wade et de son mariage. Mais le juge de la Cour supérieure du comté de Cobb, Henry Thompson, qui a supervisé l’affaire de divorce, a suspendu cette assignation lors d’une audience la semaine dernière, affirmant qu’il voulait d’abord entendre le témoignage de Wade.

Thompson a rendu une ordonnance par consentement temporaire peu avant 17 heures mardi, expliquant que l’audience a été supprimée du calendrier avec le consentement des deux parties, car elles ont accepté « toutes les questions actuellement soumises au tribunal ».

Leur accord ne sera pas déposé devant le tribunal, a noté Thompson – ce qui signifie qu’il ne sera peut-être jamais public. La semaine dernière, l’avocat spécialisé en divorce de Wade a demandé au juge de reconsidérer une requête visant à sceller le dossier de divorce, ce qui aurait nécessité une audience publique. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’accord de divorce empêcherait la divulgation de toute autre information potentiellement préjudiciable à Willis ou Wade, y compris les éléments d’enquête.

Ashleigh Merchant, l’avocat de la défense de Roman, a déclaré qu’elle prévoyait de délivrer des assignations à comparaître pour des témoins et des documents dans les prochains jours qui, selon elle, étayeraient les affirmations de son client concernant une relation amoureuse inappropriée entre Willis et Wade. Elle a suggéré qu’elle pourrait citer à comparaître les documents déposés à titre préalable dans l’affaire de divorce de Wades qui n’ont pas été rendus publics.

Cette mine de documents découverts comprend des dossiers du comté de Fulton ainsi que des relevés bancaires et de carte de crédit que Joycelyn Wade avait obtenus sur la pratique juridique individuelle de Nathan Wade, y compris ses clients et ses revenus, les décrivant dans les dossiers judiciaires comme un « bien matrimonial ». Les documents de constitution du cabinet d’avocats de Nathan Wade la mentionnent comme « directrice » aux côtés de Wade. Elle n’a pas été démis de ses fonctions, selon les archives publiques.

“Nous sommes heureux que les parties aient pu régler leur différend”, a déclaré Merchant. “Nous sommes impatients de plaider notre question le 15.”

Merchant a également poursuivi mardi le bureau du procureur du comté de Fulton, accusant l’agence de « retenir intentionnellement les informations » qu’elle recherchait en vertu de la loi géorgienne sur les archives ouvertes – y compris les dossiers liés à l’emploi de Nathan Wade et à l’embauche d’autres avocats externes sur le dossier électoral.

Ces derniers jours, l’ex-épouse de Wade a également émis des assignations à comparaître directement liées aux voyages présumés de Willis et Wade – y compris des demandes de documents et de témoignages d’agents de voyages. Des documents ont émergé ce mois-ci montrant que Wade a payé au moins deux voyages en avion pour lui et Willis, en Californie et à Aruba, depuis qu’il a été embauché en novembre 2021 pour diriger les poursuites contre Trump. On ne sait pas si Willis l’a remboursé.

Joycelyn Wade a accusé à plusieurs reprises son ex-mari de refuser de partager une image complète de ses finances. En août – quelques jours seulement après que l’acte d’accusation radical dans l’affaire Trump a été rendu public – Thompson a accepté la demande de Joycelyn Wade de détenir Nathan Wade pour outrage au tribunal pour avoir fait obstruction à sa femme sur les dossiers financiers et autres découvertes.

L’avocat de Nathan Wade, Scott Kimbrough, a refusé de commenter.

Les dossiers de l’affaire de divorce qui ont été récemment rendus publics révèlent que Wade n’a pas immédiatement divulgué sa nomination en tant que procureur spécial dans l’affaire Trump ou ses revenus provenant de ce poste à sa femme ou au tribunal. Wade a demandé le divorce en novembre 2021 – un jour après avoir été nommé par Willis pour diriger l’enquête sur l’ingérence électorale. Joycelyn Wade a intenté une action en justice ce mois-là et a émis la première de ce qui allait être des dizaines de demandes d’accès aux états financiers et autres documents de Wade.

La demande initiale de divorce de Wade indiquait que le couple s’était séparé en août 2021. Elle ne mentionnait aucun actif spécifique, à l’exception de la maison de longue date du couple à Marietta, une banlieue d’Atlanta. Le 18 janvier 2022, Wade a signé une déclaration sous serment financière dans l’affaire qui indiquait que son revenu mensuel était de 14 000 $ par mois – avec des actifs d’environ 1,1 million de dollars et des dépenses mensuelles totales de 6 000 $.

Le document a été déposé quatre jours après que le comté de Fulton ait traité les premiers paiements au cabinet d’avocats de Wade pour les heures qu’il avait facturées pour le dossier électoral : Deux paiements de 15 000 $ chacun le 14 janvier 2022couvrant le travail de Wade en novembre et décembre 2021.

Ces derniers jours, une série de documents déposés devant les tribunaux suggèrent que Wade envisageait de régler l’affaire. Son avocat a déposé à deux reprises un avis de réponses mises à jour de son client à des questionnaires écrits ainsi qu’un affidavit sous serment déposé par son client – ​​une manœuvre juridique souvent utilisée pour éviter un témoignage en audience publique. Wade a également déposé un formulaire de déclaration financière mis à jour indiquant que son revenu mensuel était d’environ 9 000 $ par mois.

Mardi, la nouvelle du règlement est arrivée dans un ordre écrit de Thompson, qui a noté que l’audience prévue avait été annulée – moins de 24 heures avant son début.