Le procureur de Tarrant demande à la famille de la femme décédée dans la prison du comté de retirer sa demande d’autopsie

Le bureau du procureur du district pénal du comté de Tarrant a demandé à la famille de Chasity Bonner de retirer une demande de rapport d’autopsie, invoquant une enquête criminelle en cours, selon un e-mail partagé avec le Star-Telegram.

Bonner est décédé dans la prison du comté de Tarrant En mai, le médecin légiste du comté de Tarrant a publié les résultats de son rapport d’autopsie la semaine dernière. Il a conclu que la femme de 35 ans était décédée de causes naturelles : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ou artères obstruées.

« Veuillez noter qu’en raison d’une enquête criminelle en cours, il existe une objection à la publication des rapports par l’organisme chargé de l’application de la loi/le procureur », indique le courriel du bureau du procureur du district pénal.

La tante de Bonner, Pamela Taylor, a demandé le rapport d’autopsie. Elle a reçu le courriel vendredi. La mère de Bonner, LaMonica Bratten, a partagé le courriel avec le Star-Telegram lundi.

Un porte-parole du bureau du procureur du district pénal a déclaré que le bureau du shérif enquêtait sur la mort de Bonner.

Le porte-parole du bureau du shérif, Robbie Hoy, a déclaré que la division des enquêtes criminelles du département enquête sur tous les décès en détention.

« Toutes nos enquêtes sont des « enquêtes criminelles », même si notre enquête montre qu’il n’y a pas d’activité criminelle », a-t-il déclaré dans un courriel.

Cependant, après avoir demandé des précisions sur ce courriel, le Star-Telegram a reçu un courriel similaire de la part de la division des archives du bureau, lui demandant de retirer également sa demande de rapport d’autopsie de Bonner. Le Star-Telegram a rejeté la demande.

Questions sans réponse

Bratten a eu du mal à obtenir des informations ou des documents concernant le décès de sa fille.

Des problèmes techniques et un retard administratif lui ont causé plusieurs maux de tête la semaine dernière après que le médecin légiste a publié la cause du décès de Bonner mardi.

La maison funéraire qui a organisé la cérémonie commémorative a déclaré que la délivrance du certificat de décès avait pris beaucoup plus de temps que les 48 heures habituelles. Le certificat de décès était prêt vendredi après-midi et Bratten a pu le récupérer samedi. Un représentant du bureau du médecin légiste a déclaré que le retard était dû à un arriéré de dossiers et à un manque de personnel.

Il y a également eu un problème avec le site Web du médecin légiste. Un problème technique découlant d’un changement de base de données a fait apparaître que les circonstances et la cause du décès de Bonner étaient revenues à « En attente ».

Bratten s’est contentée de l’explication d’un problème technique, mais découvrir lundi qu’il y aurait un autre obstacle dans sa quête d’informations sur les derniers instants de sa fille n’a fait qu’ajouter à la frustration et au chagrin qu’elle ressent depuis mai.

« Je ne comprends pas pourquoi je cours partout et que je rencontre tant de complications pour obtenir des informations et pourquoi je n’ai pas été contactée au sujet d’une enquête », a-t-elle déclaré.

L’e-mail a créé une autre question sans réponse pour la famille de Bonner, qui affirme n’avoir eu aucune communication avec les agences concernées.

Ils s’attendaient à ce que le rapport d’autopsie conclue que son décès était dû à une surdose d’un médicament opioïde comme le fentanyl, puisque le communiqué de presse du bureau du shérif annonçant son décès indiquait que le personnel médical de l’hôpital John Peter Smith lui avait administré deux doses de Narcan pour tenter de lui sauver la vie. Narcan est un nom de marque de la naloxone, un vaporisateur nasal utilisé pour contrer les surdoses d’opioïdes.

Mais les archives du JPS ne correspondent pas à cette déclaration. La date du 27 mai 2024 – le jour du décès de Bonner – n’apparaît pas sur la liste de toutes les demandes de naloxone administrées par le personnel du JPS aux personnes détenues par le bureau du shérif du comté de Tarrant que le Star-Telegram a reçue via une demande d’accès aux dossiers.

Bratten a retenu les services de l’avocat Daryl Washington, qui représente également la famille de Anthony Johnson Jr. dans un procès contre le comté de Tarrant en lien avec sa mort survenue en avril dans la prison du comté. Le médecin légiste a conclu que la mort de Johnson était un homicide.

Le bureau du shérif et d’autres services tentent délibérément d’éviter de donner à Bratten les informations qu’elle recherche, a déclaré Washington.

« Ils vont toujours se cacher derrière le fait qu’une enquête est en cours », a-t-il déclaré. « Mais à ce stade, cela n’a aucun sens que la famille ne dispose pas de ces informations pour savoir ce qui est arrivé à leur fille. »

Les forces de l’ordre tentent souvent de dissimuler des informations alors qu’elles pourraient être tenues responsables d’un décès, a-t-il déclaré.

« Ils espèrent que cela va disparaître, mais ce n’est pas près de disparaître », a déclaré Washington. « Sa mort est problématique. Ils essaient de dissimuler l’affaire. »