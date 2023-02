Le procureur de San Francisco abandonne les poursuites contre un ancien officier

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La procureure du district de San Francisco, Brooke Jenkins, a déclaré qu’elle prévoyait d’abandonner les accusations d’homicide involontaire contre un ancien policier qui est devenu le premier à être inculpé pour un meurtre en service dans la ville parce que les accusations étaient politiquement motivées.

Jenkins a déclaré dans une lettre envoyée mercredi au procureur général Rob Bonta qu’elle avait l’intention d’abandonner les charges retenues contre le policier de San Francisco Christopher Samayoa lors d’une audience le 1er mars.

Samayoa en était à son quatrième jour de travail lorsqu’en 2017, il a abattu Keita O’Neil, un suspect de détournement de voiture, lors d’une poursuite policière.

Chesa Boudin, le prédécesseur de Jenkins, a accusé Samayoa d’homicide involontaire coupable et d’autres chefs d’accusation après sa prise de fonction en 2020, qualifiant sa décision d'”historique”. Boudin faisait partie d’une vague politiquement progressiste de procureurs engagés à rechercher une justice réparatrice sur l’incarcération de masse. Il a été rappelé de son poste l’année dernière au milieu de la frustration et de l’anxiété face à la pandémie et aux images virales de personnes âgées asiatiques agressées à San Francisco.

Dans la lettre obtenue par le San Francisco Chronicle, Jenkins a déclaré qu’une enquête sur le traitement de l’affaire par Boudin avait révélé des conflits internes. Elle a déclaré que les accusations avaient été déposées juste avant l’expiration du délai de prescription pour homicide involontaire et que le mandat avait été signé par un enquêteur qui avait été affecté à l’affaire quelques jours plus tôt – alors que l’enquêteur principal de longue date était en vacances.

“Les irrégularités et les faits qui ont été révélés autour de l’affaire contre l’officier Samayoa suggèrent que les accusations n’ont pas été déposées de bonne foi, semblent avoir été politiquement motivées et nous ont empêchés de poursuivre ces poursuites”, Jenkins a déclaré vendredi dans un communiqué.

Boudin n’a pas immédiatement renvoyé un message vendredi demandant un commentaire. Il a déclaré au San Francisco Chronicle qu’il avait déposé l’affaire sur les faits, ce qui, selon lui, a également conduit le département de police à licencier Samayoa et la ville à payer à la famille d’O’Neil un règlement de 2,5 millions de dollars.

“Il est clair que Jenkins s’est coordonné avec l’équipe de défense de l’officier pour éviter une audience publique sur les faits troublants de l’affaire”, a-t-il déclaré. “Elle me sert de bouc émissaire pour essayer de détourner l’attention de ce que cette décision révèle finalement sur elle : Jenkins ne tiendra pas tout le monde également responsable en vertu de la loi, elle est profondément motivée par la politique et elle ne se soucie pas des victimes de violences policières.”

Jenkins a déclaré que son bureau avait demandé au bureau du procureur général de l’État d’examiner l’affaire à l’appui des souhaits de la famille d’O’Neil.

Vendredi, le bureau a confirmé avoir reçu la demande et l’examiner.

O’Neil, décédé dans un hôpital, était soupçonné d’avoir agressé un employé de la loterie de Californie et d’avoir volé une camionnette appartenant à l’agence. La police a déclaré avoir pourchassé la camionnette et un autre VUS vu voyager avec elle vers une zone de logements sociaux. O’Neil a abandonné le véhicule volé et a commencé à courir vers la voiture de patrouille occupée par Samayoa, qui était sur le siège passager, et son officier de formation.

Les images de la caméra corporelle montrent Samayoa tirant son pistolet alors que le croiseur était toujours en mouvement. La vidéo le montre ensuite ouvrant la porte latérale et tirant un seul coup à travers la fenêtre alors qu’O’Neil passe dans la direction opposée. O’Neil, décédé plus tard dans un hôpital, n’était pas armé.

Un avocat de la famille d’O’Neil, Brian Ford, a qualifié la décision de Jenkins d’abandonner les charges de “honteuse et lâche”.

“Elle est plus intéressée à protéger les flics meurtriers et à attaquer Boudin qu’à demander justice pour les citoyens de San Francisco”, a déclaré Ford au journal. “Mais cela signifie que le procureur général Rob Bonta a d’autant plus le devoir d’enquêter et de poursuivre Christopher Samayoa pour le meurtre de Keita O’Neil.”