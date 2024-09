Le procureur de « Rust » demande au juge de rouvrir le dossier de l’homicide involontaire d’Alec Baldwin

Défendant la gestion par l’État de l’affaire de la fusillade de « Rust », le procureur spécial du Nouveau-Mexique Kari T. Morrissey a demandé au juge de réexaminer les circonstances qui ont motivé le rejet de l’accusation d’homicide involontaire d’Alec Baldwin.

Dans un dossier judiciaire déposé vendredi, Morrissey a demandé à la juge du premier circuit judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Marlowe Sommer, de reconsidérer sa décision de rejeter l’affaire d’homicide involontaire de Baldwin.

Il y a six semaines, Marlowe Sommer a mis un terme au procès pénal de Baldwin après la découverte de nouvelles preuves potentielles. Un ancien policier vivant en Arizona avait quelques mois plus tôt livré près de deux douzaines de balles de calibre .45 au département du shérif du comté de Santa Fe, affirmant qu’elles pourraient être liées à la fusillade de « Rust » deux ans et demi plus tôt qui avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’ancien officier, Troy Teske, est un ami de Thell Reed, un armurier réputé d’Hollywood et père de Hannah Gutierrez, la manieuse d’armes « Rust », qui a été reconnue coupable d’homicide involontaire en mars lors de la fusillade. Teske devait être témoin à son procès, mais l’avocat de Gutierrez a décidé de ne pas appeler Teske à témoigner.

Après le procès de Gutierrez et avant de quitter Santa Fe, Teske a remis les munitions qu’il avait apportées au Nouveau-Mexique aux adjoints du shérif local. Les douilles de trois des balles semblaient correspondre à la balle mortelle de la fusillade sur le tournage du film « Rust », ont témoigné plus tard les adjoints.

Lors du procès de Baldwin, la technicienne de la scène de crime du shérif du comté de Santa Fe a témoigné qu’elle avait pris les balles de Teske et les avait placées dans un lieu de stockage de preuves. Cependant, les balles n’ont pas été incluses dans les preuves de la fusillade de « Rust », comme l’ont montré des témoignages ultérieurs.

Au lieu de cela, les munitions ont été classées sous un numéro de dossier différent – un fait sur lequel les avocats de Baldwin se sont jetés comme preuve que l’État aurait caché du matériel qui aurait pu être utile à la défense de Baldwin.

Le juge a accepté et a rejeté l’accusation criminelle.

Alec Baldwin, à droite, serre dans ses bras son avocat Alex Spiro après que la juge du tribunal de district Mary Marlowe Sommer a rejeté l’accusation d’homicide involontaire contre l’acteur. (Luis Sánchez Saturno / Associated Press)

Dans sa requête de 52 pages, Morrissey a fait valoir que les avocats de la défense en savaient plus qu’elle sur les balles Teske. Elle a écrit que la situation entourant les balles n’était pas telle qu’elle justifiait le rejet de l’affaire par Marlowe Sommer avec préjudice, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas être réintroduite.

Morrissey a affirmé que la révélation tardive des munitions Teske n’avait pas entravé la défense de Baldwin, car ses avocats étaient apparemment au courant de l’existence de ces munitions avant le procès. Morrissey a également soutenu que les munitions n’avaient aucun lien avec les accusations portées contre Baldwin.

« Il n’est jamais venu à l’esprit de l’État que les munitions Teske étaient pertinentes pour l’affaire contre M. Baldwin et ce n’est pas le cas », a écrit Morrissey.

Un représentant de Baldwin n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Morrissey a écrit que l’État, qui n’avait que deux avocats pour l’affaire Baldwin, n’avait pas les ressources de l’équipe de l’acteur, qui comprenait au moins neuf avocats. Elle a demandé au juge de demander aux avocats de Baldwin de révéler quand ils ont été informés des tournées de Teske – probablement pour montrer que c’était bien avant le procès de Baldwin qui a commencé avec la sélection du jury le 9 juillet.

Morrissey a également écrit dans sa motion que la technicienne de la scène de crime, Marissa Poppell, n’essayait pas d’induire le juge en erreur lorsqu’elle a témoigné que les balles Teske étaient différentes de celles découvertes sur le plateau de tournage du film « Rust » en octobre 2021.

« Elle a fourni un témoignage erroné et inexact, car les gens font parfois des erreurs », a écrit Morrissey.

En juillet, la juge est devenue visiblement en colère lorsqu’elle a constaté que trois des cartouches semblaient correspondre aux munitions réelles trouvées sur le set « Rust ».

Morrissey a déclaré que le juge aurait dû envisager des mesures moins sévères, comme déclarer un procès nul pour donner à l’équipe de Baldwin la possibilité d’inspecter les balles et de les faire tester par le FBI.

Le juge a prévu une audience plus tard ce mois-ci pour examiner une motion distincte déposée par l’avocat de Gutierrez pour annuler sa condamnation ou accorder un nouveau procès.