Le procureur de Philly poursuit pour empêcher les législateurs de le destituer

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le procureur élu de Philadelphie a demandé vendredi à un tribunal d’État d’arrêter un effort dirigé par les républicains pour le destituer, arguant que le processus s’était terminé lorsque la session de deux ans de l’Assemblée législative s’est terminée plus tôt dans la semaine.

Le procureur de district Larry Krasner, un démocrate, veut que la Cour du Commonwealth déclare que l’Assemblée générale n’a pas le pouvoir constitutionnel de révoquer les fonctionnaires locaux comme lui – par opposition aux fonctionnaires de l’État – et que les réclamations contre lui ne constituent pas la « mauvaise conduite dans le bureau » requise pour la mise en accusation.

Philadelphie, et non la Chambre d’État ou le Sénat, a un contrôle sur la destitution potentielle et la révocation de son procureur de district, selon le procès.

Krasner a poursuivi le républicain de haut rang du Sénat, le sénateur Kim Ward du comté de Westmoreland, des membres anonymes du comité sénatorial qui supervisera l’affaire et les trois responsables de la destitution désignés par la Chambre des représentants.

“Jamais auparavant la législature n’avait exercé son pouvoir de destitution et de révocation d’une personne dûment élue deux fois pour des choses qui ne se rapprochent pas d’un crime”, ont déclaré les avocats de Krasner au tribunal. “Et jamais auparavant la législature de l’État n’avait exercé son pouvoir de destituer un officier élu localement comme le procureur de district Krasner.”

La porte-parole de Ward, Erica Clayton Wright, a déclaré vendredi que le dossier était en cours d’examen et qu’une réponse serait apportée “une fois que nous aurons eu le temps d’évaluer l’affaire”. Clayton Wright a précédemment déclaré que la procédure de destitution du Congrès s’était étendue sur plus d’une session législative.

Le 16 novembre, la Chambre d’État a voté sur les lignes du parti pour destituer Krasner, renvoyant l’affaire au Sénat de l’État pour un procès le mois prochain. Le retrait nécessitera le soutien des deux tiers des sénateurs, un défi de taille dans la chambre politiquement divisée.

Tous les républicains de la Chambre, sauf un, ont voté en faveur de la destitution, une décision motivée par l’opposition aux politiques progressistes que Krasner a poursuivies à une époque de criminalité violente croissante dans la ville. Tous les démocrates ont voté contre.

Krasner a été massivement réélu par les électeurs de Philadelphie l’année dernière et n’est pas accusé d’avoir enfreint la loi.

L’argument en faveur de son renvoi comprend son incapacité à poursuivre certains délits mineurs et ses politiques de demande de mise en liberté sous caution, la critique de sa gestion du bureau du procureur et les rapports que son bureau n’a pas correctement informés les victimes d’actes criminels de l’évolution de certains cas. Les républicains de la Chambre affirment également que Krasner a entravé l’enquête de la Chambre.

Krasner a qualifié cette décision de “remède drastique” qui manque “d’un seul élément de preuve reliant nos politiques à toute augmentation de la criminalité”.

Les démocrates ont déclaré que les législateurs n’avaient destitué que deux fonctionnaires – tous deux juges – par voie de destitution: le premier juge de comté en 1811, puis le juge de la Cour suprême de l’État, Rolf Larsen, en 1994.

Larsen a été destitué après que la Cour suprême de l’État l’ait démis de ses fonctions à la suite d’une condamnation pour crime, ont écrit les avocats de Krasner.

“Ici, le procureur de district de Philadelphie a été destitué par une chambre boiteuse basée principalement sur des désaccords politiques, qui ne pourraient pas être plus différents que la conduite criminelle en cause” dans le cas de Larsen, ont-ils écrit.

Le mois dernier, le président de la Chambre républicaine Bryan Cutler du comté de Lancaster a nommé les représentants républicains Tim Bonner du comté de Mercer et Craig Williams du comté de Delaware, et le représentant démocrate Jared Solomon de Philadelphie, pour gérer le procès au Sénat. Salomon a voté contre la destitution.

Williams a déclaré que les dépôts étaient attendus. “Si j’étais lui, je serais très inquiet aussi”, a-t-il déclaré.

Solomon a déclaré vendredi qu’il n’avait pas lu les documents déposés et qu’il s’impliquait pour assurer l’équité.

“Il s’agit d’une tentative des républicains à la Trump de faire exploser une fois de plus les votes des habitants de Philadelphie”, a déclaré Solomon depuis New York, où il assistait à l’événement politique annuel de la Pennsylvania Society. “Si cela peut arriver à Philadelphie, cela peut arriver dans n’importe lequel de nos 67 comtés. Nous devons protéger la démocratie et c’est ce que je suis ici pour faire.

Bonner a déclaré qu’il n’avait pas examiné le dossier et a donc refusé de commenter.

Le Sénat a donné à Krasner jusqu’au 21 décembre pour déposer une réponse, et le procès devrait commencer le 18 janvier. Le GOP a remporté une majorité de 28 contre 22 au Sénat le mois dernier, bien qu’un républicain ait depuis démissionné.

Brooke Schultz, membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. contribué. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Mark Scolforo, Associated Press