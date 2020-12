Le nouveau procureur du comté de Los Angeles, élu grâce au financement du milliardaire George Soros, a enflammé les tensions sur sa politique de gauche en qualifiant les membres de la famille d’une victime de meurtre de trop peu éduqués pour «se taire».

«Il est malheureux que nous ayons des gens qui n’ont pas suffisamment d’éducation pour se taire une fois pour que nous puissions parler». Le procureur du district George Gascon a déclaré vendredi, devant un palais de justice de Pomona, en Californie.

BREAKING: Nous avons obtenu une vidéo de LA DA George Gascon au palais de justice de Pomona aujourd’hui où il peut être entendu dire "Il est dommage que certaines personnes n’aient pas assez d’éducation pour se taire afin que nous puissions parler" comme la famille d’une victime assassinée lui hurle dessus. @FOXLA pic.twitter.com/IkHVhhp25u – Bill Melugin (@BillFOXLA) 19 décembre 2020

Une femme dans la foule a répondu en disant: «Mon fils ne pourra plus jamais parler parce qu’il a été assassiné. Il a été kidnappé, torturé et assassiné. Mon fils compte.

Gascon a publié plus tard un déclaration à Fox 11 Los Angeles, disant qu’il ne savait pas qui criait pendant qu’il essayait de parler. «Je n’ai compris ce qu’ils criaient que plus tard, encore moins qu’ils étaient des victimes» il a dit. «Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ainsi que j’aurais dû réagir.» Il a ajouté qu’il prévoyait de contacter la famille pour « écoutez-les. »

Le procureur de 65 ans, né à Cuba et anciennement procureur de San Francisco, a pris ses fonctions à Los Angeles plus tôt ce mois-ci, après avoir été élu avec plus de 2,5 millions de dollars de financement de campagne de Soros, qui a aidé à installer l’extrême gauche. procureurs à travers les États-Unis. Gascon a rapidement mis en colère les familles des victimes de la criminalité en annonçant des politiques telles que l’interdiction de la peine de mort, l’arrêt du recours à la caution en espèces et le mandat aux procureurs d’aider les criminels qui ont été condamnés trop durement dans le passé à obtenir des réductions de leurs peines de prison – alors même qu’ils luttent pour suivre le rythme. avec la montée du crime.

Gascon a également interdit aux procureurs du plus grand bureau du procureur du pays de demander des peines d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle dans des affaires particulièrement odieuses – celles impliquant « circonstances spéciales. » L’un des bénéficiaires de cette nouvelle politique est Rhett Nelson, qui aurait assassiné la star russe du snowboard Dmitry Koltsov et le shérif adjoint Joseph Gilbert Solano en juin 2019. Environ une heure après avoir laissé Koltsov mourir sur le trottoir, Nelson aurait tiré sur Solano à l’arrière de la tête. tandis que l’adjoint faisait la queue dans un fast-food de l’Alhambra.

Après la réaction du public face à sa décision, Gascon a déclaré vendredi qu’il autoriserait l’utilisation de circonstances spéciales dans certains types de cas, y compris les crimes haineux et les cas de maltraitance d’enfants ou de personnes âgées. Tuer un agent des forces de l’ordre n’est toujours pas considéré comme une circonstance particulière par Gascon.

Lisez le message du procureur de district George Gascón à la communauté sur l’amélioration des peines. Cliquez ici: https://t.co/imIcGyRfyB pic.twitter.com/5euJAeRYF3 – George Gascón (@LADAOffice) 18 décembre 2020

Le bureau de l’AD va de l’avant avec l’abandon des circonstances spéciales dans les cas qui ne correspondent pas aux exceptions de Gascon à la règle. Cette disposition a été abandonnée vendredi dans l’affaire contre les cinq hommes qui auraient enlevé, torturé et assassiné Julian Andrade, 20 ans, en 2018.

Les suspects auraient enlevé Andrade parce qu’ils pensaient qu’il avait volé une partie de leur marijuana. Selon les procureurs, les hommes ont battu et poignardé à plusieurs reprises Andrade, puis se sont rendus dans les montagnes au nord-est de Los Angeles pour jeter son corps. En chemin, ils ont découvert qu’il était toujours en vie, alors ils lui ont piétiné la tête. Ils l’ont ensuite jeté d’une falaise, mais l’un des suspects a dû descendre pour l’achever après l’avoir entendu encore se débattre.

La mère d’Andrade, Desiree Andrade, a déclaré à Fox 11 Los Angeles que les assassins présumés avaient souri au tribunal vendredi alors que les circonstances spéciales de l’affaire avaient été abandonnées. Ils auraient pu être éligibles à une libération conditionnelle dans 20 ans seulement. « Tout cela est malade, » dit la mère de la victime. « Je me suis senti déçu par ce système judiciaire. »

Les commentateurs conservateurs ont déclaré que la réprimande par Gascon vendredi de ceux qui lui criaient dessus illustrait son manque de préoccupation pour les victimes de crimes. «Voilà qui ils sont» a tweeté l’auteur Mike Cernovich. L’avocat Harmeet Dhillon a déclaré que la scène montrait «le mépris horrible de Gascon pour les victimes, haut et fort».

Voilà qui ils sont. https://t.co/vY9EccxpYW – Cerno (@Cernovich) 19 décembre 2020

Le vilain mépris de Gascon pour les victimes, haut et fort. Les familles méritent mieux. https://t.co/OxzSWuqW7g – Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) 19 décembre 2020

Le cinéaste Dinesh D’Souza a accepté, en disant: «Juste au moment où tu penses que les choses ne peuvent pas empirer à Los Angeles …». Un autre observateur a dit: « Je me sens horrible pour ces familles, mais comment ces gars de Soros sont-ils élus? Qu’est-ce que cela dit sur les gens de LA? »

REGARDER: Juste au moment où vous pensez que les choses ne peuvent pas être pires à Los Angeles …. https://t.co/vOYg8sLiDU – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 19 décembre 2020

Je me sens horrible pour ces familles … mais comment ces gars de Soros sont-ils élus? qu’est-ce que cela dit sur les personnes de LA – George Frost (@gmfrost) 19 décembre 2020

