Le procureur de l’État, Russell Baker, remporte le concours de restauration de hot-dogs 2023 de Grundy Bank – Shaw Local

Cela s’est soldé par une mort subite, mais le procureur de l’État du comté de Grundy, Russell Baker, a battu huit autres concurrents lors du concours annuel de restauration de hot-dogs de la Grundy Bank.

Des représentants de Grundy Bank ont ​​distribué des assiettes de huit hot-dogs à chaque concurrent, qui avait deux minutes pour en manger autant qu’il le pouvait. Baker et Michael Urbanec, rédacteur en chef du Morris Herald-News, ont chacun mangé quatre hot-dogs au cours des deux premières minutes, ce qui a entraîné une égalité. Cela a conduit à une prolongation de mort subite, où chaque concurrent a reçu un dernier hot-dog. Celui qui l’a terminé en premier a été déclaré vainqueur. Baker a terminé ses seules secondes plus vite.

Baker a déclaré qu’il n’avait fait aucune préparation au préalable.

« Je voulais garder un rythme régulier », a déclaré Baker. « Trempez un peu dans l’eau et continuez à mâcher. »

En gagnant, Baker a gagné 250 $ supplémentaires pour Breaking Away pour aller avec les 1 642 $ qu’il avait collectés auparavant.

Chaque concurrent a participé en représentant une organisation à but non lucratif locale. Baker a représenté Breaking Away, une organisation créée pour aider les personnes dans les cas de violence domestique et les situations d’abus.

Justin Ritz, représentant Just Animals, a remporté la partie don du concours en recueillant 2 509,37 $ pour Just Animals. (Photo fournie par Grundy Bank)

Eric Fisher représentait We Care of Grundy County, Urbanec représentait United Way, Ted Brodeur représentait les Grands Frères Grandes Sœurs, Tom Tesdal représentait le Justice Assistance Board, Michael Feeney représentait le ICS Jim Feeney Memorial Scholarship Fund, Finn Paulson représentait le YMCA Scholarship Fund, Justin Ritz représentait Just Animals et l’adjoint Hansen représentait le Morris Women’s Club.

L’événement a permis de recueillir un total de 8 677,61 $ pour des organismes de bienfaisance, Just Animals remportant le prix pour la plupart des dons à 2 509,37 $. Breaking away est arrivé deuxième avec 1 642 $ et United Way of Grundy County est reparti avec 1 591 $.