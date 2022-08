Le procureur de l’État fait un don de 2 500 $ à l’Université Lewis pour Flock Camera – Shaw Local

Dans un effort pour poursuivre son initiative à l’échelle du comté visant à encourager les communautés du comté de Will à déployer des caméras Flock, le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a présenté un chèque de 2 500 $ au président de l’Université Lewis, le Dr David Livingston, et au chef de la police Mike Zegadlo pour l’achat d’une caméra Flock. . Lewis University a égalé le don de Glasgow en versant 2 500 $ pour un deuxième appareil photo. Les deux nouvelles caméras Flock couvriront les voitures à l’entrée principale de l’Université de Lewis.

Les caméras Flock aident les forces de l’ordre à prévenir de manière proactive le crime en envoyant des alertes en temps réel aux forces de l’ordre lorsqu’une voiture volée ou un suspect recherché connu d’une base de données nationale sur la criminalité entre dans la juridiction. Lorsqu’un type de perturbation ou de crime est signalé, un examen de la date de la caméra peut révéler la ou les plaques d’immatriculation – et non les personnes ou les visages – des responsables.

Ces caméras vidéo spéciales permettent à la police de rechercher par marque, couleur, type et plaque d’immatriculation du véhicule, d’identifier l’état de la plaque d’immatriculation, de capturer des plaques temporaires et plus encore.

Outre l’Université Lewis, le procureur de l’État de Glasgow a fait don des coûts des caméras Flock à Beecher, Elwood, Homer Glen, Manhattan, Mokena et Wilmington. Les contributions, qui totalisent actuellement 30 000 $, ont été utilisées pour 12 caméras jusqu’à présent avec neuf caméras supplémentaires en préparation.