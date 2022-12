Le procureur de l’État du comté de Kendall se prépare à une loi sur la libération sous caution sans numéraire “de toute façon” alors que la contestation judiciaire se poursuit – Shaw Local

La loi controversée SAFE-T de l’État et sa composante de cautionnement sans numéraire devraient entrer en vigueur avec la nouvelle année, mais la loi pourrait être modifiée le 28 décembre dans une salle d’audience du comté de Kankakee.

Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, et ses homologues de tout l’État contestent la constitutionnalité de la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’égalité aujourd’hui.

Chaque fois qu’une loi est jugée inconstitutionnelle, elle est automatiquement portée en appel devant la Cour suprême de l’Illinois.

Si cela se produit, les juges pourraient suspendre la loi jusqu’à ce qu’ils se soient penchés sur les questions constitutionnelles ou ils pourraient permettre à la loi de prendre effet pendant qu’ils poursuivent les délibérations.

Cependant, si le tribunal de première instance confirme la loi, les procureurs de l’État feraient appel devant une cour d’appel, qui serait peu susceptible de suspendre la loi pendant qu’elle mène ses audiences.

“Nous nous préparons à cela de toute façon, quoi qu’il arrive”, a déclaré Weis au conseil du comté de Kendall le 20 décembre. “Vous devez avoir un plan d’urgence.”

La loi modifiée signée par le gouverneur JB Pritzker ajoute à la liste des infractions pour lesquelles une personne peut être détenue, y compris les coups et blessures aggravés et la conduite en état d’ébriété aggravée entraînant la mort, a déclaré Weis.

“Il y a eu beaucoup de bons changements”, a déclaré Weis à propos des amendements à la loi.

De plus, les procureurs n’auront qu’à montrer qu’un délinquant représente une menace pour la communauté dans son ensemble, plutôt qu’un simple individu identifiable, a déclaré Weis.

En outre, la loi modifiée permet désormais d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de ceux qui ne se présentent pas devant le tribunal, modifiant une disposition de la loi originale qui avait suscité de nombreuses critiques.

Cependant, le cambriolage n’est toujours pas une infraction pour laquelle quelqu’un peut être détenu en vertu de la nouvelle loi, a déclaré Weis.

“La loi est meilleure mais il y a encore beaucoup de problèmes”, a déclaré Weis.

La nouvelle loi affectera les procédures d’appel de caution ainsi que les détenus des prisons du comté déjà en détention, a déclaré Weis.

Les prisonniers devront déposer des requêtes pour leur libération, a déclaré Weis, et les juges disposeront de délais spécifiques allant jusqu’à 90 jours pour agir, en fonction de la gravité de l’infraction.

Weis et 57 autres procureurs de l’État de l’Illinois ont intenté des poursuites pour contester la loi SAFE-T pour des motifs constitutionnels, avant que le projet de loi sur les remorques et ses amendements ne soient présentés et signés par le gouverneur.

La vaste loi SAFE-T compte plus de 750 pages et comprend une variété de réformes policières et judiciaires. En vertu de la Constitution de l’Illinois, seuls les projets de loi de crédits sont exemptés de l’exigence selon laquelle un texte de loi doit être limité à un seul sujet.

La plainte allègue également que le système de libération sous caution sans numéraire viole les protections des victimes d’actes criminels incluses dans la constitution de l’État.

Les poursuites contestant l’acte ont été regroupées en une seule affaire actuellement débattue à Kankakee.