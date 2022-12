Le procureur de l’État du comté de Kendall déclare que la loi SAFE-T modifiée “n’est toujours pas assez bonne”, le procès se poursuit – Shaw Local

YORKVILLE – Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, a déclaré que les amendements à la loi controversée SAFE-T de l’État signés par le gouverneur JB Pritzker ne vont pas assez loin.

La loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’égalité aujourd’hui et sa composante de cautionnement sans espèces devraient entrer en vigueur avec la nouvelle année.

Weis soutient que la loi entraînera plus de récidivistes, supprimera le pouvoir discrétionnaire des juges de tenir quelqu’un accusé d’un crime et rendra plus difficile de s’assurer qu’un accusé se présente au tribunal.

En vertu de la loi, la police ne sera pas autorisée à détenir des personnes arrêtées pour certaines infractions, telles que coups et blessures graves ou fuite et évasion d’un policier.

Pour les autres infractions, y compris le meurtre au premier degré, la police et les procureurs doivent convaincre un juge que le délinquant constitue une menace permanente pour une personne précise et identifiable.

Les législateurs démocrates ont modifié le projet de loi pour élargir la liste des infractions passibles de détention, ainsi que pour décrire ce que les procureurs doivent montrer à un juge pour qu’un accusé soit détenu en attendant son procès.

“Le projet de loi est meilleur qu’il ne l’était, mais il n’est pas assez bon”, a déclaré Weis.

Weis et 57 autres procureurs de l’État du comté de l’Illinois ont intenté des poursuites pour contester la loi SAFE-T pour des motifs constitutionnels.

La vaste loi SAFE-T couvre plus de 750 pages et comprend une variété de réformes policières et judiciaires, mais en vertu de la Constitution de l’Illinois, seuls les projets de loi de crédits sont exemptés de l’exigence selon laquelle un texte de loi doit être limité à un seul sujet.

La plainte allègue en outre que le système de libération sous caution sans numéraire viole les protections des victimes d’actes criminels incluses dans la constitution de l’État.

Les poursuites contestant la loi ont été regroupées en une seule affaire qui est débattue dans une salle d’audience du comté de Kankakee, avec une décision qui devrait être rendue le 28 décembre, quatre jours seulement avant que la loi SAFE-T ne devienne loi le 1er janvier. 2023.

Cependant, Weis prédit que la décision sera portée en appel quelle que soit la décision au niveau du tribunal de première instance.

Cet appel ira soit devant une cour d’appel, soit directement devant la Cour suprême de l’Illinois, selon la décision du tribunal de première instance, a déclaré Weis.

Chaque fois qu’une loi est jugée inconstitutionnelle, elle fait automatiquement l’objet d’un appel devant la haute cour de l’État.

Si cela se produit, les juges pourraient suspendre la loi jusqu’à ce qu’ils se soient penchés sur les questions constitutionnelles, ou ils pourraient permettre à la loi de prendre effet pendant qu’ils poursuivent leurs délibérations.

Cependant, si le tribunal de première instance confirme la loi, les procureurs de l’État feraient appel devant une cour d’appel, qui ne suspendrait probablement pas la loi pendant qu’elle mène ses audiences, a déclaré Weis.