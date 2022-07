Le procureur de la Nouvelle-Orléans acquitté dans une affaire d’impôt fédéral

NEW ORLEANS (AP) – Le procureur de district de la Nouvelle-Orléans, Jason Williams, a été acquitté jeudi par un jury fédéral dans une affaire de fraude fiscale, levant un nuage juridique qui planait sur lui pendant sa campagne pour devenir le principal procureur de la ville et ses 19 premiers mois de mandat .

Williams et une associée, Nicole Burdett, qui travaillait dans son cabinet d’avocats, avaient été accusées dans un acte d’accusation de complot en vue de tromper les impôts de Williams au cours d’une période de cinq ans se terminant en 2017. Williams, un ancien membre du conseil municipal, a soutenu que le les accusations étaient politiquement motivées.

Le jury a acquitté les deux sur 10 chefs d’accusation impliquant les impôts de Williams, mais a condamné Burdett sur quatre chefs d’accusation distincts impliquant ses propres impôts.

Les verdicts sont intervenus après environ 16 heures de délibérations réparties sur trois jours. Williams ne s’est pas adressé aux journalistes après le procès. Les procureurs ont refusé de commenter.

“La Nouvelle-Orléans devrait être soulagée que leur procureur puisse recommencer à faire ce qu’il doit faire pour cette ville”, a déclaré Lisa Wayne, l’une des avocats de la défense de Williams, devant le palais de justice.

Les procureurs ont clos leur dossier mardi matin, une semaine après le début du procès. Parmi les témoins à charge figuraient le préparateur d’impôts, Henry Timothy, qui coopérait avec les procureurs après avoir plaidé coupable à une seule accusation d’impôt, ainsi qu’un juricomptable et des enquêteurs fédéraux.

La défense s’est également reposée mardi matin, sans appeler Williams ni aucun autre témoin. Ce n’était pas nécessaire parce que le dossier de l’accusation était si faible, ont déclaré les avocats de la défense de Williams, Billy Gibbens et Wayne, après le procès.

Les avocats de la défense ont décrit Timothy comme un fraudeur et Williams et Burdett comme ses victimes. Ils ont attaqué la crédibilité de Timothy et se sont demandé pourquoi d’autres dont les impôts étaient préparés par Timothy n’étaient pas poursuivis pénalement.

Gibbens a déclaré que Williams avait « le cœur brisé » à la condamnation de Burdett. “Elle n’aurait pas dû être prise là-dedans”, a déclaré Gibbens.

Les avocats de Burdett, Michael Magner et Avery Pardee, ont déclaré que leur client était un “dommage collatéral” dans une poursuite à motivation politique. “Le gouvernement a offert l’immunité à Nicole en échange d’un faux témoignage contre Jason Williams. Elle a refusé et a été inculpée », ont déclaré Magner et Pardee dans un e-mail. “Nous poursuivrons tous les recours légaux au nom de Nicole auprès du juge de première instance et en appel si nécessaire.”

Williams était un avocat de la défense pénale, président du conseil municipal de la Nouvelle-Orléans et un féroce critique du procureur de district alors en fonction, Leon Cannizzaro, lorsqu’il s’est inscrit pour se présenter au poste de Cannizzaro en 2020, promettant la fin des tactiques dures de Cannizzaro, y compris parfois des victimes menaçantes. avec une peine de prison s’ils ne témoignaient pas dans les enquêtes.

Malgré l’acte d’accusation fédéral qui avait été prononcé plus tôt dans l’année, Williams a remporté la course et a pris ses fonctions en janvier 2021.

Il a reçu les éloges de nombreux défenseurs de la réforme de la justice pénale qui l’ont aidé à l’élire pour ses efforts visant à examiner les cas d’éventuelles condamnations injustifiées et pour avoir jeté un nouveau regard sur les condamnations pour crime basées sur des verdicts 10-2 ou 11-1 qui ne sont plus légaux. dans la loi de l’État. Mais la criminalité à l’ère de la pandémie dans la ville a considérablement augmenté et il a été critiqué pour des mesures telles que l’interdiction d’utiliser des accusations de récidiviste pour obtenir des peines plus longues pour les personnes condamnées.

