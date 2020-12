Le procureur Fatou Bensouda a déclaré que les crimes allégués et le fait que les tribunaux ukrainiens et russes ne les ont pas poursuivis avec succès signifient que la prochaine étape pour les procureurs de la CPI sera de demander la permission aux juges d’ouvrir une enquête formelle. Elle n’a pas donné de calendrier pour que cela se produise.

L’Ukraine n’est pas membre du tribunal, mais a accepté à deux reprises sa compétence en demandant d’abord au pays d’enquêter sur la répression des manifestants en 2013-2014 sous l’ancien président Viktor Ianoukovitch et en étendant plus tard sa compétence aux conflits en Crimée et Ukraine orientale. La Russie n’est pas membre de la Cour et n’accepte pas sa compétence.