LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré vendredi qu’une enquête préliminaire avait trouvé « une base raisonnable à l’heure actuelle pour croire » que des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont été commis en Ukraine et méritent une enquête approfondie. .

L’enquête préliminaire de six ans menée par les procureurs du tribunal mondial a examiné les allégations de crimes à commencer par la répression brutale des manifestations pro-européennes en 2013-2014, l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit prolongé dans l’est de l’Ukraine. Les combats entre les forces ukrainiennes et les rebelles séparatistes ont tué plus de 14 000 personnes au cours des six dernières années.

Le procureur Fatou Bensouda a déclaré que les crimes présumés et l’incapacité des tribunaux ukrainiens et russes à les poursuivre avec succès signifient que la prochaine étape pour les procureurs de la CPI sera de demander l’autorisation aux juges d’ouvrir une enquête formelle. Elle n’a pas donné de délai pour que cela se produise.

L’Ukraine n’est pas membre du tribunal, mais a accepté à deux reprises sa compétence, lui demandant d’abord d’enquêter sur la répression des manifestants en 2013-2014 sous l’ancien président Viktor Ianoukovitch et d’étendre plus tard la compétence aux conflits en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. La Russie n’est pas membre de la Cour et n’accepte pas sa compétence.

Sans entrer dans les détails des crimes allégués, Bensouda a déclaré dans un communiqué que son enquête préliminaire avait révélé trois «groupes de victimisation»; les crimes commis pendant les hostilités, pendant les détentions et les crimes commis en Crimée.

«Mon bureau a en outre constaté que ces crimes, commis par les différentes parties au conflit, étaient également suffisamment graves pour justifier une enquête de mon bureau, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs», a déclaré Bensouda.

La CPI est un tribunal de dernier ressort qui ne prend les affaires que lorsque les États membres ne les poursuivent pas ou ne peuvent pas les poursuivre devant les tribunaux nationaux.

Plus tôt vendredi, Bensouda, dont le mandat de procureur de la CPI touche à sa fin, a déclaré qu’elle était également prête à demander l’autorisation d’une enquête à grande échelle sur le conflit entre les forces nigérianes et le groupe extrémiste Boko Haram.

Elle a déclaré qu’avec son bureau mis à mal financièrement et confronté au défi de travailler au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, «nous devrons prendre plusieurs décisions stratégiques et opérationnelles sur la hiérarchisation de la charge de travail du Bureau, qui tiennent également dûment compte des attentes légitimes des victimes et les communautés affectées ainsi que d’autres parties prenantes.