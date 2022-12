Le procureur de la CPI met fin aux enquêtes sur la Géorgie et la République centrafricaine

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a annoncé vendredi qu’il clôturait les enquêtes en Géorgie et en République centrafricaine, la première fois que le bureau du procureur clôturait les enquêtes en 20 ans d’histoire de la Cour.

Les fermetures interviennent alors que le tribunal examine les allégations d’atrocités dans le monde, y compris une enquête majeure sur la guerre en cours en Ukraine qui épuise ses ressources. Le tribunal, y compris son parquet, disposait d’un budget pour 2022 de 154,8 millions d’euros (164,5 millions de dollars).

“Prendre de telles décisions est un élément essentiel de l’articulation et de la mise en œuvre d’une stratégie de poursuites efficace”, a déclaré le procureur Karim Khan dans un communiqué.

“Compte tenu de l’ampleur de la criminalité traitée par la CPI, il est essentiel que j’exerce le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par le Statut de Rome pour gérer efficacement l’exercice de mon mandat de procureur”, a-t-il ajouté, faisant référence au traité qui a fondé la cour.

En 2016, la CPI a ouvert une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008 qui a tué des centaines de personnes et déplacé des milliers d’autres. La Russie a envahi la Géorgie après que la violence a éclaté entre les groupes séparatistes et les forces géorgiennes.

En juin, le tribunal a émis des mandats d’arrêt contre trois hommes, le lieutenant-général. Mikhail Mindzaev, Gamlet Guchmazov et David Sanakoev – qui ont servi dans le gouvernement de la république autoproclamée d’Ossétie du Sud soutenue par la Russie. Aucun des suspects n’a été arrêté.

Le parquet du tribunal a ouvert sa première enquête en République centrafricaine en 2007 et a ouvert une deuxième enquête sept ans plus tard. Trois suspects sont actuellement jugés au siège du tribunal à La Haye et un quatrième est en détention. Un autre suspect est toujours en fuite.

Khan a déclaré qu’au-delà de ces cas, “mon bureau ne poursuivra pas de nouvelles pistes d’enquête sur la responsabilité pénale présumée d’autres personnes ou pour d’autres comportements” en République centrafricaine.

Khan, qui a pris ses fonctions de procureur en chef de la cour l’année dernière, a déclaré qu’il s’était engagé à ne pas “surpromettre et sous-livrer” pour les survivants et les victimes de crimes relevant de la compétence de la cour.

“Pour obtenir des résultats significatifs, nous devons être solides dans notre analyse de la manière dont les ressources peuvent être déployées le plus efficacement pour avoir le plus grand impact sur les personnes touchées par des crimes relevant de notre compétence à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré.

Mike Corder, Associated Press