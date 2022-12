Le procureur de la CPI met fin aux enquêtes sur la Géorgie et la République centrafricaine

LA HAYE, Pays-Bas – Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a annoncé vendredi qu’il clôturait les enquêtes en Géorgie et en République centrafricaine, la première fois que le bureau du procureur clôturait les enquêtes en 20 ans d’histoire de la Cour.

“Prendre de telles décisions est un élément essentiel de l’articulation et de la mise en œuvre d’une stratégie de poursuites efficace”, a déclaré le procureur Karim Khan dans un communiqué.

En 2016, la CPI a ouvert une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008 qui a tué des centaines de personnes et déplacé des milliers d’autres. La Russie a envahi la Géorgie après que la violence a éclaté entre les groupes séparatistes et les forces géorgiennes.

En juin, le tribunal a émis des mandats d’arrêt contre trois hommes, le lieutenant-général. Mikhail Mindzaev, Gamlet Guchmazov et David Sanakoev – qui ont servi dans le gouvernement de la république autoproclamée d’Ossétie du Sud soutenue par la Russie. Aucun des suspects n’a été arrêté.

Le parquet du tribunal a ouvert sa première enquête en République centrafricaine en 2007 et a ouvert une deuxième enquête sept ans plus tard. Trois suspects sont actuellement jugés au siège du tribunal à La Haye et un quatrième est en détention. Un autre suspect est toujours en fuite.