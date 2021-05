Le procureur de la CPI exhorte la Libye à remettre le fils de Kadhafi

L’ONU a estimé en décembre qu’il y avait au moins 20 000 combattants et mercenaires étrangers en Libye, y compris des Syriens, des Russes, des Soudanais et des Tchadiens. Lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité fin avril, les orateurs ont déclaré qu’il y en avait plus de 20 000, dont 13 000 Syriens et 11 000 Soudanais, selon des diplomates – et aucun retrait n’a été signalé.