Le procureur de la CPI demande de nouveaux mandats d’arrêt pour les crimes en Libye

Mais, a ajouté Khan, “il y aura d’autres demandes que nous ferons parce que les victimes veulent voir des actions, et les preuves sont disponibles, et c’est notre défi de nous assurer que nous avons les ressources (pour) donner la priorité à la situation en Libye pour nous assurer nous pouvons justifier la promesse du Conseil de sécurité dans la résolution 1970 ».

La saisine du conseil faisait suite à la répression brutale de Mouammar Kadhafi contre les manifestants qui se déroulait alors. Le soulèvement, soutenu plus tard par l’OTAN, a conduit à la capture et à la mort de Kadhafi en octobre 2011.

La Libye riche en pétrole a ensuite été divisée par des administrations rivales, une à l’est, soutenue par le commandant militaire Khalifa Hifter, et une administration soutenue par l’ONU à l’ouest, dans la capitale Tripoli. Chaque camp est soutenu par différentes milices et puissances étrangères.

Khan a déclaré dans son briefing virtuel depuis Tripoli que sa visite en Libye, y compris des rencontres avec des victimes de violence et d’abus de toutes les régions du pays, avait renforcé sa conviction qu’il fallait faire plus pour s’assurer que leurs voix soient entendues, que justice soit faite , et il y a une responsabilité pour les crimes commis contre eux et leurs proches.