Le procureur de la CPI demande de nouveaux mandats d’arrêt pour les crimes en Libye

NATIONS UNIES (AP) – Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé mercredi qu’il avait déposé de nouvelles demandes de mandats d’arrêt découlant de ses enquêtes sur des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés en Libye.

Karim Khan a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU lors du premier briefing d’un procureur de la CPI depuis le sol libyen que les demandes avaient été soumises de manière confidentielle aux juges indépendants de la Cour, qui détermineront s’il convient de délivrer des mandats d’arrêt. Par conséquent, a-t-il dit, il ne pouvait pas fournir plus de détails.

Mais, a ajouté Khan, “il y aura d’autres demandes que nous ferons parce que les victimes veulent voir des actions, et les preuves sont disponibles, et c’est notre défi de nous assurer que nous avons les ressources (pour) donner la priorité à la situation en Libye pour nous assurer nous pouvons justifier la promesse du Conseil de sécurité dans la résolution 1970 ».

Dans cette résolution, adoptée en février 2011, le Conseil de sécurité a renvoyé à l’unanimité la Libye devant la CPI basée à La Haye, aux Pays-Bas, pour ouvrir une enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés.

La saisine du conseil faisait suite à la répression brutale de Mouammar Kadhafi contre les manifestants qui se déroulait alors. Le soulèvement, soutenu plus tard par l’OTAN, a conduit à la capture et à la mort de Kadhafi en octobre 2011.

La Libye riche en pétrole a ensuite été divisée par des administrations rivales, une à l’est, soutenue par le commandant militaire Khalifa Hifter, et une administration soutenue par l’ONU à l’ouest, dans la capitale Tripoli. Chaque camp est soutenu par différentes milices et puissances étrangères.

La crise politique actuelle en Libye découle de l’échec de la tenue d’élections en décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition à Tripoli, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Khan a déclaré dans son briefing virtuel depuis Tripoli que sa visite en Libye, y compris des rencontres avec des victimes de violence et d’abus de toutes les régions du pays, avait renforcé sa conviction qu’il fallait faire plus pour s’assurer que leurs voix soient entendues, que justice soit faite , et il y a une responsabilité pour les crimes commis contre eux et leurs proches.

« Nous ne pouvons pas permettre à un sentiment de devenir omniprésent selon lequel l’impunité est inévitable », a-t-il déclaré. “Les victimes veulent que la vérité éclate.”

Le procureur a déclaré qu’il s’était rendu dans la ville occidentale de Tarhuna, à environ 80 kilomètres (50 miles) de Tripoli, où des fosses communes ont été découvertes en juin 2020 à la suite du retrait des forces de Hifter après qu’elles n’aient pas réussi à prendre la capitale. Lors d’une table ronde, a-t-il dit, un homme lui a dit qu’il avait perdu 24 membres de sa famille et un autre a dit qu’il avait perdu 15 proches.

Khan a déclaré que 250 corps avaient jusqu’à présent été retrouvés à Tarhuna, mais que beaucoup moins avaient été identifiés. Il a déclaré avoir souligné auprès du procureur général, du ministre de la Justice et du service médico-légal de la Libye que son bureau était prêt à fournir une assistance technique car “la tâche est si grande”.

Le procureur a déclaré au conseil que pour la première fois depuis 2011, la CPI a désormais une présence régulière dans la région.

Il a déclaré que son personnel avait effectué 20 missions dans six pays pour recueillir diverses preuves, notamment à partir de satellites, de témoins et d’enregistrements audio. La CPI a également noué des partenariats avec les autorités libyennes, a-t-il déclaré.

“Les crimes les plus écrasants sont contre les Libyens”, a déclaré Khan. “Et ce partenariat que nous essayons de recentrer, de construire et de favoriser est absolument essentiel si nous essayons d’aller de l’avant.”

Le procureur a déclaré s’être rendu à Benghazi et avoir rencontré mardi le procureur militaire et Hifter.

“J’ai précisé que nous avions reçu des preuves et des informations concernant les allégations de crimes commis par l’ANL”, a-t-il déclaré, en utilisant les initiales de la soi-disant Armée nationale libyenne que commande Hifter.

“J’ai dit que ceux-ci feraient et font l’objet d’une enquête”, a déclaré Khan.

Khan a déclaré que la CPI veut s’assurer que «que l’on soit de l’est ou de l’ouest, que l’on soit du nord ou du sud de la Libye, que l’on soit un commandant militaire ou un supérieur civil, il y a une interdiction absolue de commettre les crimes relevant de la compétence de la cour.

Edith M. Lederer, Associated Press