Le procureur de la CPI compare le Hamas à l’IRA

Karim Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale qui a demandé la semaine dernière l’arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre présumés, a comparé le Hamas à l’IRA.

Dans une interview avec le Horaires du dimanche Dimanche, l’avocat né à Édimbourg a défendu sa décision de poursuivre les Israéliens aux côtés des dirigeants du Hamas dans le cadre du conflit déclenché par l’attaque du 7 octobre.

Il a déclaré au journal que lorsqu’on lui avait demandé ce qu’Israël devait faire dans ses efforts pour libérer les otages, il avait donné l’exemple de l’IRA.

« Il y a eu des tentatives pour tuer Margaret Thatcher, Airey Neave a explosé, Lord Mountbatten a explosé, il y a eu l’attaque d’Enniskillen, nous avons eu des coups aux genoux », a-t-il déclaré.

« Mais les Britanniques n’ont pas décidé de dire : ‘Eh bien, sur Falls Road [the heart of Catholic Belfast] il peut sans aucun doute y avoir des membres de l’IRA et des sympathisants républicains, alors larçons une bombe de 2 000 livres sur Falls Road. Vous ne pouvez pas faire ça.

Karim, qui s’est rendu en Israël à plusieurs reprises depuis le 7 octobre, a clairement indiqué qu’il « ne disait pas qu’Israël, avec sa démocratie et sa Cour suprême, s’apparente au Hamas, bien sûr que non… Israël a parfaitement le droit de protéger sa population et de récupérer les otages. dos. Mais personne n’a le droit de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

Il a déclaré qu’il ne comprenait pas, compte tenu de ses avertissements de se conformer au droit international au cours des derniers mois, pourquoi quiconque était surpris par l’annonce de la semaine dernière.

La décision de traduire en justice les dirigeants israéliens a été condamnée comme « scandaleuse » par le président américain Joe Biden et critiquée comme « profondément inutile » par le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Le journal a indiqué qu’il avait dans sa poche un bracelet bleu « Bring Them Home » pour les otages et une plaque d’identité en argent pour Kfir Bibas, le bébé de neuf mois kidnappé le 7 octobre et qui, selon le Hamas, a ensuite été tué. une frappe aérienne israélienne.

« Kfir n’avait que neuf mois », aurait-il déclaré. « Mais il n’y a pas de monopole sur la souffrance. Il y a des bébés palestiniens qui meurent et nous ne pouvons pas avoir deux poids, deux mesures. »

Selon le journal, Khan a déclaré : « Ces mots profonds « Plus jamais ça » deviennent trop souvent des incantations rituelles et nous arrivons à un point où les gens du monde entier n’y croient plus. »

Le procureur a déclaré qu’il avait fait appel à un certain nombre d’experts juridiques pour le conseiller sur sa décision, notamment le survivant nonagénaire de l’Holocauste, Theodor Meron. Il y a plus de 50 ans, alors qu’il était conseiller juridique auprès du ministère israélien des Affaires étrangères, Meron affirmait que la création de colonies en Cisjordanie contreviendrait au droit international.