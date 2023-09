Le procureur de Hunter Biden s’inquiète du manque d’aide des autres procureurs fédéraux, selon un responsable de l’IRS

Le témoignage de Batdorf jette un nouvel éclairage sur les frictions entre juridictions qui ont longtemps compliqué la décision de savoir si et comment accuser Hunter Biden de délits fiscaux fédéraux. POLITICO a rapporté la semaine dernière qu’un agent du FBI avait déclaré aux enquêteurs de Hill que Weiss (nommé par l’ancien président Donald Trump) avait été malmené par le procureur américain du district central de Californie, Martin Estrada (nommé par le président Joe Biden).

Procureur général Merrick Garland a longtemps détenu que Weiss a tout ce qu’il a demandé pour mener l’enquête sensible. Mais deux agents de l’IRS qui ont travaillé sur l’affaire ont témoigné devant le Congrès plus tôt cette année qu’ils pensaient que Weiss était paralysé dans l’enquête.

L’interview de Batdorf conforte l’affirmation des deux agents selon laquelle Weiss s’inquiétait de l’avenir de l’enquête alors que les procureurs fédéraux de Californie et de Washington, DC, ne voulaient pas faire équipe avec lui. Leur coopération était importante car les taxes devaient être transférées en Californie ou à Washington, où vivait le fils du président lorsqu’il n’aurait pas payé ses impôts à temps. Pour travailler sur son territoire sans la coopération des avocats américains, Weiss devrait recevoir une autorisation spéciale des plus hauts niveaux du ministère de la Justice.

Le mois dernier – après l’échec d’un accord de plaidoyer qui aurait résolu les problèmes fiscaux – Garland a nommé Weiss avocat spécial, un statut qui lui donnait officiellement le pouvoir d’inculper Hunter Biden n’importe où dans le pays. Et dans des documents judiciaires récents, Weiss a indiqué qu’il était susceptible d’intenter des poursuites fiscales en Californie ou à Washington. La semaine dernière, Weiss a également obtenu un acte d’accusation contre Hunter Biden dans le Delaware pour des accusations sans rapport avec les armes à feu. Les avocats de Biden ont déclaré que le ministère de la Justice n’avait porté l’affaire qu’en raison de la pression politique des républicains et qu’une personne ordinaire sans nom de famille célèbre ne ferait jamais face à des accusations criminelles dans les mêmes circonstances.

Même avant que Weiss ne soit nommé conseiller spécial, les responsables ont déclaré qu’il avait déjà le pouvoir de porter plainte dans n’importe quelle juridiction de son choix. Un porte-parole du bureau du procureur américain du district central de Californie a déclaré à POLITICO la semaine dernière que Weiss n’avait jamais eu besoin de la coopération du bureau du procureur de Californie pour y inculper Hunter Biden.

Mais Batdorf a déclaré qu’il n’était pas si simple pour Weiss de porter plainte seul en territoire inconnu. Dans l’interview à huis clos de Ways & Means, il a décrit un appel téléphonique de décembre 2022 au cours duquel Weiss a évoqué les défis logistiques.

« Lui et son équipe peuvent-ils engager des poursuites dans le centre de la Californie sans l’aide du bureau du procureur américain, sans connaître les juges ? Lui et son équipe pourraient-ils faire cela ? Batdorf a déclaré en relatant les préoccupations de Weiss.

Batdorf a ajouté que Weiss était préoccupé par le déploiement de procureurs de son bureau du Delaware en Californie pour une mission potentiellement longue.

Batdorf a également décrit les tensions aiguës entre Weiss et Gary Shapley, l’un des deux agents de l’IRS devenus lanceurs d’alerte au Congrès après avoir travaillé sur l’affaire. La tension a précipité le retrait de Shapley et de son équipe d’enquêteurs de l’IRS de l’enquête Hunter Biden, a déclaré Batdorf.

Batdorf a noté que les désaccords « surviennent tout le temps » entre les enquêteurs et les procureurs. Mais, a-t-il déclaré, les tensions ont culminé à l’automne 2022, lorsque Weiss a demandé à Shapley de remettre ses communications sur l’affaire Hunter Biden comme étape standard dans la préparation du dépôt d’accusations. Weiss pensait que Shapley mettait trop de temps à remettre les documents, selon Batdorf, et qu’il avait du mal à « rester objectif dans l’enquête ».

« À ce moment-là, nous étions en novembre et c’était le moment de David Weiss : ‘Je ne lui parle plus. Il me harcèle », a témoigné Batdorf. « Il ne l’a pas dit, mais dans son e-mail, il dit en gros : ‘Dites-lui de me laisser tranquille.' »

En décembre 2022, Batdorf a déclaré que lui et un autre haut responsable de l’IRS avaient décidé de retirer Shapley et son équipe de l’affaire. Il a déclaré qu’il les avait retirés pour faire avancer l’affaire, car il pensait que Weiss n’accuserait pas Hunter Biden s’il devait travailler avec eux.

Les avocats de Shapley soutiennent depuis longtemps que le refus de Weiss de travailler avec leur client était des représailles pour avoir exprimé ses inquiétudes concernant l’enquête lors d’une réunion avec Weiss et dans ses propres communications écrites que Weiss a examinées.

« M. Batdorf a affirmé que l’IRS avait retiré Gary de l’affaire dans l’intérêt de voir le ministère de la Justice porter les accusations fiscales pour crimes et délits, mais la preuve est claire que les avocats américains nommés par Biden en Californie et à Washington ont bloqué ces accusations, contrairement à l’avocat général. témoignage public selon lequel seul Weiss déciderait – c’est pourquoi Gary a également dû dénoncer le Congrès », a déclaré Tristan Leavitt, chef du groupe Empower Oversight, qui aide à représenter Shapley, dans un communiqué.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.